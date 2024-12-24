البنك المركزي: ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج إلى 16.3 مليار دولار خلال أول 10 شهور من 2024

الاقتصاد
بوابة الفجر

قال البنك المركزي، إن تحويلات العاملين بالخارج حققت قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 حيث ارتفعت خلال شهر أكتوبر 2024 بمعدل 68.4% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2023.

وأضاف “ البنك المركزي”، كما شهدت التحويلات خلال الفترة يوليو/أكتوبر 2024 ارتفاعًا بمعدل 80.0% لتصل إلى نحو 11.2 مليار دولار مقابل نحو 6.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي. 

وأشار البنك المركزي،أن  الشهور العشر الأولى من العام الحالي 2024  حققت فيهم تحويلات العاملين بالخارج  ارتفاعًا بمعدل 45.3% لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار مقابل نحو 16.3 مليار دولار.

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