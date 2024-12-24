ضبط شخصين أديا حركات استعراضية بالسيارات على طريق الإسكندرية الصحراوي

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائدى سيارتين ملاكى بالسير برعونة وأداء حركات إستعراضية بطريق الإسكندرية الصحراوى إتجاه النوبارية مُعرضين سلامتهم والأخرين للخطر.

وبالفحص وإجراء التحريات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسكندرية من تحديد وضبط السيارتين وقائديها (عاطلان "أحدهما لايحمل رخصة قيادة"- مقيمان بمحافظة البحيرة)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارتين وقائديها.