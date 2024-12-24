جمال حمزة: جروس الاختيار الأنسب للزمالك.. والمدرب المصري يتعرض للتجريح دائما

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

كشف جمال حمزة نجم الزمالك السابق، عن رأيه في تولي السويسري كريستيان جروس المهمة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال جمال حمزة في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: جروس ليس غريبا على الزمالك ولا على الأجواء في الدوري المصري، وإيجابيات المسألة أكتر من سلبياتها، وبالتأكيد هناك بعض السلبيات.

وتابع جمال حمزة: جروس يتعرف على اللاعبين وسيحتاج لبعض الوقت لمعرفة اللاعبين لأنهم مختلفين عن الولاية الأولى، لكن الأهم أن اختيار مدرب جديد بعد جوميز لم يأخذ وقت كبير.

txt

"منبوذ" نابولي على رادار مانشستر يونايتد

txt

تشكيل قطر الرسمي أمام عمان في خليجي 26

وواصل نجم الزمالك السابق: طُرح بعد الأسماء المصرية لتدريب الزمالك، والبعض اعتذر والبعض لم يكن عليه إجماعا، لذلك اتجهت الآراء إلى المدرب الأجنبي.

واختتم جمال حمزة: أرى أن الأنسب للأهلي والزمالك هو المدرب الأجنبي، لأن الضغوطات تكون كبيرة على المصريين، والبعض منهم يتعرض للنقد والتجريح، والمصري يتأثر من ذلك عكس الأجنبي.

الدوري المصري تدريب الزمالك
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - المواعيد الرسمية.. إيقاف شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع في 5 محافظات للصيانة

عاجل- سداسية حمراء.. الأهلي يذل شباب بلوزداد ويواصل صدارة دوري أبطال إفريقيا بثقة

عاجل مع دفع قيمه التلفيات.. المشدد 10 سنوات لمتهم بـ "اقتحام مركز شرطة أطفيح"

عاجل عواصف ترابية ورياح باردة تجتاح مصر.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية وانخفاض حاد في درجات الحرارة

جمال حمزة: ما حدث في مباراة الأهلي وبلوزداد "أفورة".. وأرفض التجريح

جمال حمزة عن تجديد عقد زيزو مع الزمالك: الوضع غير مطمئن نهائيا

عاجل- ليس للتعاقد مع الأهلي..السبب الحقيقي لتواجد" بغداد بونجاح" بالقاهرة (التفاصيل كاملة)

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع السفير الإيطالي بالقاهرة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية