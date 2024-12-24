اعترف بالواقعة.. قرار جديد ضد سائق يتحرش بسيدة بشوارع مدينة نصر



قررت نيابة مدينة نصر حجز سائق سيارة بإحدى شركات النقل الذكي لاتهامه بالتحرش بإحدى السيدات بمدينة نصر، على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، يفيد بتضررها من سائق بإحدى تطبيقات النقل الذكي، لقيامه بالتحرش بها حال استقلالها السيارة رفقته.

وبالفحص وإجراء التحريات، أمكن تحديد وضبط المشكو في حقه، سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.