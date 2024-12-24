"نقل النواب" توصي بتفعيل دعم اشتراكات مترو الأنفاق لطلاب الجامعات الأهلية والخاصة



ناقشت لجنة النقل والمواصلات، برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم النائبة مرثا محروس، بشأن عدم إتاحة تخفيض اشتراكات مترو الأنفاق لطلاب الجامعات الأهلية بنفس المبالغ المقررة للجامعات الحكومية، الأمر الذي يشكل عبئًا على الطلاب وأولياء الأمور.

وخلال الاجتماع أكدت النائبة مرثا محروس، أهمية تفعيل المساواة بين كل طلاب الجامعات المصرية، مشيرة إلى أن طلاب الجامعات الحكومية يتمتعون بدعم اشتراكات المترو، بينما لايتمتع بذلك الدعم طلاب الجامعات الأهلية والخاصة، ويبلغ عددهم نحو ٩٥ ألف طالب.



ومن جانبه أيد طارق جويلي رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق، طلب النائبة، مؤكدًا أن الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، سبق وأرسل خطاب لوزير التعليم العالي، يطلب فيه توقيع بروتوكول بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الدعم اللازم لعمل اشتراكات طلبة الجامعات الأهلية بمترو الأنفاق، إلا أنه لم يتم الرد حتى الآن.



وأوضح جويلي، أن ذلك يأتي وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي باستمرار وزارة المالية في تحمل دعم وامتيازات الطلبة.

فيما أكد ممثل وزارة المالية، عدم وجود مانع لدى الوزارة.



كما أكد الدكتور ماهر مصباح، أمين عام الجامعات الأهلية، عدم وجود مانع لديهم أيضًا.

وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات، بتسليم الخطاب الصادر من وزير النقل والصناعة الفريق كامل الوزير، الخاص بتطبيق الدعم للجامعات الأهلية والخاصة والتكنولوجية إلى وزارة التعليم العالي وتحديد الموعد الخاص بتوقيع البروتوكول خلال شهر يناير، على أن يتم تفعيل البروتوكول خلال شهر من توقيع البروتوكول.