كلية التربية النوعية بجامعة القاهرة تفتتح معرض التدريب الميداني وريادة الأعمال

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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء


برعاية أ.د/ طارق سمير عميد كلية التربية النوعية، وأ.د/ حنان إسماعيل وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف أ.د/ راندا رزق رئيس قسم الإعلام التربوى تم اليوم افتتاح معرض التدريب الميدانى لطلاب الفرقة الثالثة بقسم الإعلام التربوى فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا بقاعة طيف بالكلية. حيث شارك مشرفي التدريب الميدانى بالفرقة الثالثة:
د/ سماح ماضى - د/ رضوى صبرى - د/ إيمان رضا - أ/ مها يسرى - أ/ سليم رجب - أ/ مهيتاب أشرف
قسم_الإعلام_التربوى كلية_التربية_النوعية جامعة_القاهرة
والجدير بالذكر أن تنظيم المعرض جاء 
من طلاب الفرقة الثالثة بقسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية جامعة  القاهرة وطلاب قسم العلوم التربوية والنفسية " والذي جاء بعنوان( أفكار ريادية ابتكارية لكلية التربية النوعية) كما شارك في المعرض  عددا من الطلاب ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية ؛ضم المعرض الكثير من الصور الاسترشادية لفكرة المعرض وتنمية المواهب الابتكارية لدى الطلاب، والتأهيل لسوق العمل، مع كيفية الاسترشاد في الماء والكهرباء ومتطلبات الحياة ؛داخل المنازل عند طريق اللوح الاسترشادية،والشرح المبسط بالإضافة إلى ؛بعض اللمسات الفنية والسينوغرافية التي تكمل الجو العام لفكرة المعرض والتي تدعو لضرورة الفكر والابتكار مع التطلع للاصالة  والمعاصرة كما هناك كتيبات بارزة للتشجيع على القراءة من خلال الشكل العام والعناوين الشيقة

التدريب الميداني جامعة القاهرة شؤون التعليم والطلاب كلية التربية النوعية جامعة القاهرة كلية التربية النوعية

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