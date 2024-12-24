محمد عبد الجليل: لا يُمكن لوم الجمهور لكن الأهلي معروف بمساندة الجمهور وليس تسليمهم

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

تحدث محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، عن أزمة مباراة الأهلي الأخيرة ورفض اللاعبين التوجه لتحية الجمهور عقب الفوز.

محمد عبد الجليل: لا يُمكن لوم الجمهور لكن الأهلي معروف بمساندة الجمهور وليس تسليمهم

وقال محمد عبد الجليل في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: الجمهور يفعل ما يريد، يحق له التشجيع ويحق له الانتقاد، وهو يأتي من أجل الاستمتاع لا يمكنني لومه، وهؤلاء اللاعبين لم يروا ضغط الجمهور الحقيقي.

وتابع عبد الجليل: في إحدى المباريات في 1987، أهدرت ركلة جزاء وحين خروجي من اللقاء لوحت للجمهور بيدي مثل الشناوي، وفي المباراة التالية، تعرضت لهتافات لمدة ربع ساعة من نحو 100 ألف مشجع، وبعدها أحرزت هدفا والجمهور هو من قام بتحيتي مجددا

دوري نايل.. طارق مجدي حكما لمباراة الزمالك وطلائع الجيش بالجولة السادسة اليوم

ملخص أخبار الرياضة اليوم.. حقيقة انتقال بونجاح إلى الأهلي ونقل مباراة الزمالك وبلاك بولز وتلميح جديد من صلاح حول مستقبله

واختتم محمد عبد الجليل تصريحاته: محمد رمضان بعيد عن الساحة منذ فترة كبيرة، والأجيال اختلفت، ومحمد رمضان جيد لكن يحتاج لمساندة الإدارة في قوته، والأهلي معروف بمساندة رجاله وليس تسليمهم للجمهور.

مواد متعلقة

كاف يعلن نقل مباراة الزمالك وبلاك بولز إلى القاهرة

سر تأخر الزمالك في تجديد عقد زيزو.. وتحذير من توقيعه لنادٍ آخر
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - المواعيد الرسمية.. إيقاف شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع في 5 محافظات للصيانة

عاجل- سداسية حمراء.. الأهلي يذل شباب بلوزداد ويواصل صدارة دوري أبطال إفريقيا بثقة

عاجل مع دفع قيمه التلفيات.. المشدد 10 سنوات لمتهم بـ "اقتحام مركز شرطة أطفيح"

عاجل عواصف ترابية ورياح باردة تجتاح مصر.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية وانخفاض حاد في درجات الحرارة

جمال حمزة: ما حدث في مباراة الأهلي وبلوزداد "أفورة".. وأرفض التجريح

جمال حمزة عن تجديد عقد زيزو مع الزمالك: الوضع غير مطمئن نهائيا

عاجل- ليس للتعاقد مع الأهلي..السبب الحقيقي لتواجد" بغداد بونجاح" بالقاهرة (التفاصيل كاملة)

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع السفير الإيطالي بالقاهرة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية