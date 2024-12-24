أول مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمطروح

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حجر أساس أول مدرسة
حجر أساس أول مدرسة للمتفوقين بمطروح

 

قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صباح اليوم الثلاثاء يرافقه النائبة سحر عيد والعمدة عبد الكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح والأستاذة نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس طارق عبد الله مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بمطروح والأستاذ رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح   عدد من مديري الإدارات التعليمية وبمشاركة عدد من طلاب المرحله الإعداديه بوضع حجر أساس أول مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمطروح   بما تتيحه من تعليم نوعى متميز وذلك  بشارع على حميدة بمرسي مطروح،على مساحة إجمالية 8 آلاف م٢ وبتكلفة113مليون جنيه 
وتتكون المدرسة من عدد 2 مبنى  كلا منها من دور  أرضى و3 أدوار  متكرر ( إقامة ـ بها مطعم ومبيت للطلاب  .. ومبنى تعليمى يضم 12فصلا  ) للبنين والبنات بالإضافة إلى فناء.

ادارات التعليمية العلوم والتكنولوجيا اللواء خالد شعيب محافظ مطروح هيئة الأبنية التعليمية مدرسة للمتفوقين

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