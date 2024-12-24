أدعية لاستقبال شهر رمضان

موعد بداية رمضان 2025 وأهم الاستعدادات الروحانية ينتظر المسلمون في جميع أنحاء العالم قدوم شهر رمضان المبارك لعام 2025، لما يحمله من نفحات إيمانية وأجواء روحانية تُميز هذا الشهر عن باقي العام. ووفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يبدأ رمضان يوم السبت الموافق 1 مارس 2025، أو يوم الأحد 2 مارس، حيث سيتم استطلاع هلال شهر رمضان في 29 شعبان 1446هـ الموافق 28 فبراير 2025 لتحديد اليوم الأول للشهر الكريم.

في يوم الرؤية، تشير الحسابات الفلكية إلى أن الهلال سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 33 دقيقة بعد غروب الشمس، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة. وتختلف مدة بقاء الهلال بين 20 و44 دقيقة في باقي العواصم والمدن الإسلامية.

شهر رمضان 2025 في الإسلام وأهميته



يُعد رمضان الشهر التاسع في التقويم الهجري، وهو من أعظم الشهور في الإسلام، حيث أنزل فيه القرآن الكريم وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. يُعتبر صيام رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة، ويتميز بطقوسه الخاصة مثل صلاة التراويح، قراءة القرآن، الإكثار من الدعاء، والصدقات.

أدعية لاستقبال شهر رمضان 2025



من أفضل الأدعية التي يرددها المسلمون لاستقبال الشهر المبارك:

"اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين."

"اللهم أعنا على الصيام والقيام واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم."

"اللهم ارزقنا جمال ليلة القدر وفضلها وثوابها العظيم."

"يا رب اجعل لنا من أمرنا فرجًا ومن كل ضيق مخرجًا."

"اللهم اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقًا واسعًا."

استعدادات رمضان 2025 في الدول الإسلامية



تستعد الدول الإسلامية لاستقبال رمضان من خلال تنظيم الأنشطة الدينية والاجتماعية، حيث تُقام الدروس الدينية، وتوزع الزكاة، وتُعقد موائد الرحمن للفقراء والمحتاجين. كما تُزين المساجد لاستقبال المصلين لصلاة التراويح والتهجد.

هلال رمضان وأول أيامه 2025

من المتوقع أن يولد هلال شهر رمضان 1446هـ بعد حدوث الاقتران في الساعة 2:47 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة الموافق 28 فبراير 2025م، وهو ما يُعد يوم الرؤية الشرعية للهلال. ويظل الهلال الجديد مرئيًا في سماء مكة المكرمة لمدة 33 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب الشمس. في باقي محافظات مصر، يتراوح وقت رؤية الهلال بين 34 و37 دقيقة بعد غروب الشمس. أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فإن الهلال يظل مرئيًا لمدد تتراوح بين 20 و44 دقيقة بعد غروب الشمس. بناءً على هذه الحسابات الفلكية، يُتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان لعام 1446هـ يوم السبت 1 مارس 2025م.

استعدادات رصد الهلال

في إطار الاستعدادات لمراقبة هلال شهر رمضان، كشف الدكتور ياسر عبد الهادي، رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عن إرسال 7 لجان مختصة لمراقبة الهلال في عدة مناطق من مصر. تشمل هذه اللجان مواقع في مطروح، الفيوم، سوهاج، قنا، أسوان، الخارجة، وحلوان حيث يقع مقر المعهد. يضم كل فريق ممثلين من معمل بحوث الشمس، قسم الفلك، ودار الإفتاء، ليتولى المعهد إبلاغ مفتى الجمهورية بالنتائج لإعلان بداية شهر رمضان رسميًا.