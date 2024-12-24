إصابة فتاة بحروق بالغة أثناء إعدادها الطعام بالقليوبية

أصيبت فتاة بحروق بالغة أثناء إعدادها وجبة الإفطار، حيث التهمت النار جزءا من ايشارب كانت ترتديه، وجرى نقلها إلى مستشفى بنها العام متأثرة بإصابتها، حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمركز طوخ بلاغًا بإصابة فتاة بحروق بالغة في الصف الأول الثانوي، وجرى إجراء التحقيقات تبين أن الفتاه كانت تعد وجبة الإفطار والتهمت النيران جزءا من إيشارب كانت ترتديه ولم تستطيع السيطرة على النار التي أتت على ملابسها.

جرى نقل الفتاة مصابة بجروح خطيرة إلى مستشفى بنها العام، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابه التحقيق.