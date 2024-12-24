طلاب مدرسة يحتفلون بعيد ميلاد معلمتهم بطريقة مبتكرة في الإسكندرية

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انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر مجموعة من طلاب مدرسة بالإسكندرية وهم يتشاجرون داخل أحد الفصول الدراسية، ولكن سرعان ما انكشفت الحقيقة، حيث كانت هذه المشاجرة الكاذبة مجرد جزء من خطة لإعداد مفاجأة خاصة لمعلمتهم، الدكتورة أمنية الديب، في عيد ميلادها.

ولاقى "الفيديو"  انتشارًا واسعًا أظهر اللحظة التي دخلت فيها الدكتورة أمنية الفصل لتتفاجأ بتصفيق الطلاب، وأغاني عيد الميلاد، وكعكة تحملها إحدى الطالبات وهذه اللمسة الإنسانية أثارت إعجاب الجميع، حيث عبر الطلاب عن حبهم وتقديرهم لمعلمتهم بأسلوب مميز وغير تقليدي.

وفي لقاء أجرته "الفجر" مع فريق تنظيم الحفل ومديرة المدرسة، أعربت مديرة المدرسة عن فخرها بطلابها قائلة: "الطلاب جاءوا إليّ بطلب تنظيم عيد ميلاد مفاجئ للدكتورة أمنية، ورحبت بالفكرة وشاركتهم في تنفيذ الخطة، بما في ذلك إلهاء المعلمة حتى يتمكنوا من إعداد المفاجأة".

وقال الطالب  يوسف خالد عسكر، الذي ظهر في الفيديو كجزء من "المشاجرة"،: "تفاجأت برد فعل الناس على الفيديو، لكننا أردنا التعبير عن حبنا لمعلمتنا ومادة التدريس بشكل مختلف وغير متوقع".

وعبرت الدكتورة، أمنيه الديب منسق ومدرس فيزياء  بأقسام الدبلومة الأمريكية والبريطانية والبكالوريا الدولية بإحدي، عن سعادتها الكبيرة بطلابها، مؤكدة أنها تسعى دائمًا لدعمهم وتشجيعهم مضيفة "ما حدث كان مفاجأة رائعة، ولم أستوعب حتى الآن ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي".

واختتمت الدكتورة أمنية حديثها بتوجيه نصيحة لجميع المعلمين، قائلة: "حب الطلاب للمادة الدراسية يبدأ من حبهم للمعلم، وكل ذلك يعتمد على مدى الدعم والتشجيع الذي يقدمه المعلم لطلابه"،  وتعد هذه مبادرة إنسانية تعكس الترابط القوي بين المعلمين والطلاب في المدرسة، وتشكل نموذجًا إيجابيًا يُحتذى به في تعزيز العلاقات داخل الطلبة والمعلمين داخل المدارس.

 

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