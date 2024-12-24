المحافظ ورئيس تعمير الساحل الشمالي يتفقدان مشروع إنشاء مبنى متعدد الأغراض بمنطقة الكيلو 4 بمطروح

قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صباح اليوم الثلاثاء يرافقه اللواء دكتور أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي والعمدة عبدالكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، وعدد من مديرى ومهندسي جهاز التعمير والشركة المنفذة بتفقد أعمال مشروع استكمال إنشاء مبني متعدد الأغراض (تجاري - إداري - سكني) بمنطقة ك 4 بمطروح، على مساحة 1755 م٢،وقيام جهاز التعمير باستكمال أعمال الانشاءات وإجراء تعديلات عليها بما يتوافق مع الاستغلال الأمثل لقيمة المبنى الاستثمارية والاقتصادية.

مع ما يضمه المبنى من مناطق تجارية حيث يضم دور أرضى لعدد من المحلات التجارية على الشارع مباشرة بمساحات من 25 متر مربع إلى 85 م٢، وحضانة أطفال ومساحة صالحة لاستغلالها كمعرض بمساحة 120 متر مربع و،الدور الأول يضم 14 وحدة إدارية أما الدور الثاني والثالث يضم 20 وحدة سكنية منها غرفتين وأخرى ثلاثة غرف، و4 وحدات إدارية .

حيث أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بجهود جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي في إعادة التصميم الفنى للمبنى بما يتيح مزيد من الاستغلال الأمثل والفرص الاستثمارية لمستغلي المركز الخدمي وتحقيق مزيد من النفع والخدمات للمواطنين.