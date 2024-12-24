رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكليات الجامعة

محافظات
تفقد الامتحانات
تفقد الامتحانات

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها،  جولة تفقدية لامتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات التمريض والتجارة والتربية.

بدأ الدكتور ناصر الجيزاوي جولته بتفقد امتحانات كلية التمريض بمركز الاختبارات الالكترونية، واطمأن على سير الامتحانات بالمركز، مؤكدا على توفير بيئة مناسبة وآمنة للطلاب لأداء الاختبارات الالكترونية.

كما تفقد "الجيزاوي" سير الامتحانات بكليتي التجارة والتربية يرافقه عمداء الكليات والوكلاء.

وخلال الجولة استمع رئيس الجامعة لآراء الطلاب حول طبيعة وأسئلة الامتحانات، واطمئن بتواجد رؤساء اللجان، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات، وتوافر الأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والإسعافات الأولية داخل العيادات لمواجهة أي حالات طارئة خلال فترة الامتحانات.

وأكد "الجيزاوي"، أن جامعة بنها حريصة على إجراء الامتحانات بشكل لائق مع المتابعة المستمرة لضمان سير الامتحانات دون أي مشكلات أو معوقات والعمل علي حلها إن وجدت، مع توفير كافة الإمكانيات من أجل انتظام أعمال الامتحانات بكليات الجامعة.

وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة وحدة البرامج المميزة بكلية الآداب، بالإضافة إلى بعض أعمال الصيانة داخل  بعض قاعات ومدرجات الكلية ونسبة الإنجاز بها.

كما تفقد مركز رعاية الموهوبين ومركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بحضور الدكتورة نجلاء فكرى المدير التنفيذى للمركز.

 يؤدي الامتحانات على مستوى كليات الجامعة نحو 100 ألف و775 طالب وطالبة، ومن المقرر أن تستمر أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول حتى نهاية شهر يناير القادم.

تفقد الامتحانات

IMG-20241224-WA0009
IMG-20241224-WA0009
IMG-20241224-WA0007
IMG-20241224-WA0007
IMG-20241224-WA0004
IMG-20241224-WA0004
IMG-20241224-WA0005
IMG-20241224-WA0005
IMG-20241224-WA0006
IMG-20241224-WA0006
امتحانات الفصل الدراسي الأول جامعة بنها رئيس جامعة بنها مركز الاختبارات الإلكترونية

مواد متعلقة

إصابة فتاة بحروق بالغة أثناء إعدادها الطعام بالقليوبية

محافظ القليوبية يتابع ملف تقنين أراضي أملاك الدولة

ضبط دواجن منتهية الصلاحية داخل مطاعم شهيرة ببنها

التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه في حريق شقة بالعبور

حزن في القليوبية بسبب وفاة طالبة أزهرية بالخانكة

الإعدام لـ 3 أشخاص لاتهامهم بقتل شخص وشروعهم في قتل آخرين بالقليوبية

محافظ القليوبية يستقبل وفد مجلس كلية الطب ببنها لبحث سبل التعاون

الإعدام لسائق وعاطلهم لقتلهما شخص بسلاح ناري بالخصوص
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - المواعيد الرسمية.. إيقاف شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع في 5 محافظات للصيانة

عاجل- سداسية حمراء.. الأهلي يذل شباب بلوزداد ويواصل صدارة دوري أبطال إفريقيا بثقة

عاجل مع دفع قيمه التلفيات.. المشدد 10 سنوات لمتهم بـ "اقتحام مركز شرطة أطفيح"

عاجل عواصف ترابية ورياح باردة تجتاح مصر.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية وانخفاض حاد في درجات الحرارة

جمال حمزة: ما حدث في مباراة الأهلي وبلوزداد "أفورة".. وأرفض التجريح

جمال حمزة عن تجديد عقد زيزو مع الزمالك: الوضع غير مطمئن نهائيا

عاجل- ليس للتعاقد مع الأهلي..السبب الحقيقي لتواجد" بغداد بونجاح" بالقاهرة (التفاصيل كاملة)

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع السفير الإيطالي بالقاهرة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية