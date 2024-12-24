تحدث جمال حمزة نجم الزمالك السابق، عن ملف تجديد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

جمال حمزة عن تجديد عقد زيزو مع الزمالك: الوضع غير مطمئن نهائيا

وقال جمال حمزة في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: أتمنى أن يُجدد زيزو تعاقده مع الزمالك، ولكن الوضع في الفترة الأخيرة غير مطمئن بالنسبة لي، سواء من حيث معلوماتي أو توقعاتي.

وتابع جمال حمزة: دائمًا يتم استشارتي في أمور الزمالك، وعملت في قطاع الناشئين بالنادي وتوليت مهمة المدير الفني للقطاع، وليس شرطا أن أكون في منصب من أجل أساعد نادي الزمالك.

واختتم نجم الزمالك السابق: مجلس الزمالك يتواصل معي بشكل دائم، وتم استطلاع رأيي في مسألة المدير الفني الجديد، وكما قلت تم الميل للأجنبي، لكن لم يتم أخذ رأيي في جروس بشكل شخصي.