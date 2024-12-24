علق جمال حمزة نجم الزمالك السابق، على أزمة جماهير الأهلي مع لاعبي الفريق في مباراة شباب بلوزداد الأخيرة بدوري أبطال إفريقيا.

جمال حمزة: ما حدث في مباراة الأهلي وبلوزداد "أفورة".. وأرفض التجريح

وقال جمال حمزة في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: خسارة بطولة أو مباراة تجعلك ترى الجمهور يرى أن هناك كارثة، وما يحدث من خسارة مباراة أو بطولة ليس كارثة على الإطلاق.

وأضاف حمزة: ما حدث كان فيه "أفورة"، خاصة وأن الأهلي يسير بشكل جيد، حتى لو خرج النادي من بطولة فما المشكلة؟، ليس من الواجب أن يحصد النادي كل بطولة يدخلها، لكن الأهم أن ينافس عليها، لأنه لا أحد سيحصد جميع البطولات.

وتابع جمال حمزة: ما حدث في مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، منظر غير لطيف، والوضع والمكاسب من اللاعبين والجهاز الفني والإدارة لا تستحق هذا الهجوم الكبير من الجمهور،

وأكمل جمال حمزة: من الطبيعي أن يتعرض البعض للانتقاد، لكن المشكلة أن الأمر يصل للتجريح، وعلاقة الجمهور تأثرت من فترة كبيرة بسبب البعد عن الملعب، وهو الأمر الذي لا يساعده على تفريغ طاقته.

واختتم نجم الزمالك السابق: في الوقت السابق، كان الجمهور يحضر التدريبات، وكان هناك احتكاكا يوميًا، لكن حاليًا الجمهور لا يحضر إلا في يوم المباراة، ووقتها يخرج جميع طاقاته وشحناته سواء سلبية أو إيجابية.

