وكيل تعليم الجيزة يحيل مدير مدرسة نكلا للتعليم الأساسي بمنشأة القناطر للتحقيق

قام سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، يرافقه محمد حفنى مدير إدارة المتابعة بالمديرية، بجولة تفقدية بعدد من مدارس إداراتي أوسيم ومنشأة القناطر التعليمية، لمتابعة سير العملية التعليمية والوقوف على انضباط المدارس وجودة الأداء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأثنى وكيل الوزارة على انضباط طابور الصباح بمدرسة الأبطال للتعليم الأساسي التابعة لإدارة أوسيم التعليمية، ودور الأخصائي الاجتماعي في تطبيق لائحة الانضباط رقم 150 لسنة 2024.

وأشاد بالنظافة العامة ودورات المياه، مع تأكيده على ضرورة الاستمرار في الحفاظ على المستوى المتميز.

وخلال زيارته لمدرسة دار الهدى بأوسيم، لاحظ غياب الانضباط، وعدم تفعيل سجل القرائية رقم 26 والخطة العلاجية، موجهًا بتحويل مسؤول المدرسة إلى الشؤون القانونية، مع تشكيل لجنة من التجريبيات والمتابعة والتوجيه المالي، ورفع تقرير يومي عن سير العملية التعليمية بالمدرسة، ومؤكدًا أن الإجراءات القانونية تُتخذ فورًا لضمان إعادة المدرسة إلى مسارها الصحيح.

وأشاد وكيل الوزارة، بانضباط مدرسة الصفا للتعليم الأساسي، وأوصى بتفعيل سجل القرائية والخطة العلاجية، مع الاستمرار في الحفاظ على النظافة بشكل يومي.

وأشاد وكيل الوزارة بمستوى النظافة في فصول ودورات مياه مدرسة الفضيلة الثانوية التابعة لإدارة منشأة القناطر التعليمية.

وأوصى بتفعيل جروبات أولياء الأمور لتحفيزهم على حضور أبنائهم المراجعات النهائية قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

ولاحظ وكيل الوزارة خلال زيارته لمدرسة نكلا للتعليم الأساسي بمنشأة القناطر، عدم تفعيل الإشراف، وغياب الصيانة البسيطة، وعدم تفعيل سجل القرائية رقم 26 والخطة العلاجية.

ووجه بالتحقيق الفوري مع مدير المدرسة، وتشكيل لجنة من التوجيه الفني والمالي والشؤون القانونية ومدير المرحلة لمتابعة المدرسة وضبط سير العملية التعليمية، مع التأكيد على إزالة السلبيات بشكل فوري.

وأشاد بانضباط العملية التعليمية داخل مدرسة الأمل للتعليم الأساسي، لكنه رصد مخالفات مثل عدم تفعيل سجل القرائية.

كما وجه بتفعيل السجل فورًا، وأوصى مدير الإدارة بمتابعة التنفيذ يوميًا، مع تحديد مرور جديد بعد 15 يومًا للتأكد من إزالة جميع السلبيات.

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