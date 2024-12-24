عاجل - المواعيد الرسمية.. إيقاف شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع في 5 محافظات للصيانة

الاقتصاد
المواعيد الرسمية..
المواعيد الرسمية.. إيقاف شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع

قررت شركة شمال الدلتا للكهرباء إيقاف خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع في عدة محافظات لمدة 24 ساعة، بداية من مساء الخميس 26 ديسمبر حتى الساعة 6 مساء مساء الجمعة 27 ديسمبر الجاري.

إيقاف خدمة شحن كارت الكهرباء 24 ساعة

وأكدت شمال الدلتا، أنه سيجري إيقاف خدمة شحن كارت الكهرباء بعدد من المحافظات، نتيجة للقيام ببعض الأعمال الخاصة بتطوير منظومة الشحن وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء في مختلف الأماكن.

المواعيد الرسمية.. إيقاف شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع في 5 محافظات للصيانة

وطالبت شركة شمال الدلتا للكهرباء، المواطنين بضرورة الدفع والشحن بقيمة مناسبة للاستخدام قبل موعد توقف الخدمة مؤقتا، والتي تستمر لمدة 24 ساعة، وذلك في الدقهلية ودمياط والمنوفية والغربية وكفر الشيخ.

خطوات شحن كارت الكهرباء

وكانت شركة الكهرباء كشفت عن خطوات الشحن المسبق لكارت الكهرباء، وذلك من خلال التوجه إلى مراكز الشحن الخاصة بفروع الشركة، أو من خلال التوجه إلى أقرب منفذ لخدمات فوري.

شركة شمال الدلتا للكهرباء إيقاف شحن كارت الكهرباء تطوير منظومة الشحن تحسين مستوى الخدمة محافظات الدقهلية دمياط المنوفيه الغربية كفر الشيخ مدة الإيقاف 24 ساعة موعد الإيقاف مساء الخميس 26 ديسمبر الانتهاء مساء الجمعة 27 ديسمبر خطوات شحن كارت الكهرباء مراكز شحن الكهرباء منافذ فوري نصائح شحن الكارت مسبق ا

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