عاجل - المواعيد الرسمية.. إيقاف شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع في 5 محافظات للصيانة

قررت شركة شمال الدلتا للكهرباء إيقاف خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع في عدة محافظات لمدة 24 ساعة، بداية من مساء الخميس 26 ديسمبر حتى الساعة 6 مساء مساء الجمعة 27 ديسمبر الجاري.

إيقاف خدمة شحن كارت الكهرباء 24 ساعة

وأكدت شمال الدلتا، أنه سيجري إيقاف خدمة شحن كارت الكهرباء بعدد من المحافظات، نتيجة للقيام ببعض الأعمال الخاصة بتطوير منظومة الشحن وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء في مختلف الأماكن.

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وطالبت شركة شمال الدلتا للكهرباء، المواطنين بضرورة الدفع والشحن بقيمة مناسبة للاستخدام قبل موعد توقف الخدمة مؤقتا، والتي تستمر لمدة 24 ساعة، وذلك في الدقهلية ودمياط والمنوفية والغربية وكفر الشيخ.

خطوات شحن كارت الكهرباء

وكانت شركة الكهرباء كشفت عن خطوات الشحن المسبق لكارت الكهرباء، وذلك من خلال التوجه إلى مراكز الشحن الخاصة بفروع الشركة، أو من خلال التوجه إلى أقرب منفذ لخدمات فوري.