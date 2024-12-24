ضربة مؤلمة لـ السيتي.. جوارديولا يؤكد غياب مدافعه عن مواجهة إيفرتون

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أكد الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، غياب مدافعه الإنجليزي جون ستونز، عن المواجهة المرتقبة أمام إيفرتون، في إطار منافسات مسابقة البريميرليج، لموسم 2024-2025.

ستونز يغيب عن صفوف السيتي أمام إيفرتون في البريميرليج

ويواجه المان سيتي نظيره إيفرتون على أرضية ملعب الاتحاد، يوم الخميس القادم، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا، ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

txt

جمال حمزة: ما حدث في مباراة الأهلي وبلوزداد "أفورة".. وأرفض التجريح

txt

جمال حمزة عن تجديد عقد زيزو مع الزمالك: الوضع غير مطمئن نهائيا

وتحدث بيب جوارديولا في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، قائلًا " ما زلت لم أتحدث مع الأطباء، ولكن على ما يبدو إذا لم يتمكن من الاستمرار في الشوط الثاني في فيلا بارك، فذلك لأنه لن يكون جاهزًا".

وتعرض جون ستونز مدافع السيتي لإصابة قوية، في مواجهة فريقه أمام أستون فيلا، بالجولة الماضية، والتي انتهت بفوز الفيلانس بهدفين مقابل هدف.

ويمر السيتيزنز بكبوة عصيبة هذا الموسم، حيث يحتل المركز السابع في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 27 نقطة.

الإسباني بيب جوارديولا الدوري الإنجليزي الممتاز بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي

الأكثر قراءة

عاجل - المواعيد الرسمية.. إيقاف شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع في 5 محافظات للصيانة

عاجل- سداسية حمراء.. الأهلي يذل شباب بلوزداد ويواصل صدارة دوري أبطال إفريقيا بثقة

عاجل مع دفع قيمه التلفيات.. المشدد 10 سنوات لمتهم بـ "اقتحام مركز شرطة أطفيح"

عاجل عواصف ترابية ورياح باردة تجتاح مصر.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية وانخفاض حاد في درجات الحرارة

جمال حمزة: ما حدث في مباراة الأهلي وبلوزداد "أفورة".. وأرفض التجريح

جمال حمزة عن تجديد عقد زيزو مع الزمالك: الوضع غير مطمئن نهائيا

عاجل- ليس للتعاقد مع الأهلي..السبب الحقيقي لتواجد" بغداد بونجاح" بالقاهرة (التفاصيل كاملة)

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع السفير الإيطالي بالقاهرة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية