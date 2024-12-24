ضربة مؤلمة لـ السيتي.. جوارديولا يؤكد غياب مدافعه عن مواجهة إيفرتون

أكد الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، غياب مدافعه الإنجليزي جون ستونز، عن المواجهة المرتقبة أمام إيفرتون، في إطار منافسات مسابقة البريميرليج، لموسم 2024-2025.

ستونز يغيب عن صفوف السيتي أمام إيفرتون في البريميرليج

ويواجه المان سيتي نظيره إيفرتون على أرضية ملعب الاتحاد، يوم الخميس القادم، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا، ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحدث بيب جوارديولا في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، قائلًا " ما زلت لم أتحدث مع الأطباء، ولكن على ما يبدو إذا لم يتمكن من الاستمرار في الشوط الثاني في فيلا بارك، فذلك لأنه لن يكون جاهزًا".

وتعرض جون ستونز مدافع السيتي لإصابة قوية، في مواجهة فريقه أمام أستون فيلا، بالجولة الماضية، والتي انتهت بفوز الفيلانس بهدفين مقابل هدف.

ويمر السيتيزنز بكبوة عصيبة هذا الموسم، حيث يحتل المركز السابع في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 27 نقطة.