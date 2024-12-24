محافظ جنوب سيناء يترأس اجتماعا موسعا لمتابعة ملف التصالح وموقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

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محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء


ترأس الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم، اجتماعا موسعا بقاعة الاجتماعات بمجلس مدينة شرم الشيخ، بحضور القيادات التنفيذية ورؤساء المدن، ومديري الإدارات الهندسية، ومديري المراكز التكنولوجية والمعنيين بملف التصالح وتقنين الأوضاع.
واستهل محافظ جنوب سيناء الاجتماع بالتأكيد على أن تحقيق رضا المواطن أولوية أولى ضمن أولويات منظومة العمل بالمحافظة، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتسريع وتيرة العمل بكافة القطاعات الخدمية والتيسير على المواطنين.
وخلال الاجتماع تابع المحافظ نسب تنفيذ منظومة التصالح علي مخالفات البناء، مشددًا على المتابعة المستمرة على مدار اليوم لإنجاز المهام المطلوبة وإنهاء الملفات غير المستوفاه للشروط، مع ضرورة  اتخاذ الإجراءات العاجلة والتواصل المباشر مع المواطنين وإفادتهم بضرورة استيفاء المستندات لتقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات المقدمة تحقيقًا للصالح العام للدولة والمواطن، مؤكدا ان أساس تقييم رؤساء المدن يعتمد على مدى التقدم والانجاز في ملف التصالح ونسب تنفيذ الخطة الاستثمارية في واعمال النظافة والتجميل بكل مدينة،
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 / 2025 علي مستوى مدن المحافظة، مشددا علي ضرورة الالتزام بمواصفات الهيئة الهندسية في تنفيذ المشروعات، موجها  بتذليل المعوقات لتحقيق معدلات إنجاز مرضية وسرعة دخولها الخدمة في توقيتاتها المحددة للارتقاء بمستوى  الخدمات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة  على أرض المحافظة،
كما أشار المحافظ خلال الاجتماع إلى أهمية الالتزام ببنود عقود الصيانة والتشغيل علي مستوى مدن المحافظة عامة وصيانة المزروعات علي مستوى مدينة شرم الشيخ خاصة مع الارتقاء بمنظومة الصيانة وتحقيق الهدف المرجو منها

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