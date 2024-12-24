باروط فى الصدارة وظهور مميز للتنمية الشبابية بالقسم الرابع ببنى سويف

انتهت منافسات الدور الأول بمسابقة القسم الرابع ببنى سويف وسط صراع شرس من أجل أجل خطف بطاقة الصعود المباشر لدورى القسم الثالث.

فيما فضلت إدارة المسابقات بفرع بنى سويف لكرة القدم عدم البت فى إعلان مواعيد إقامة مباريات الدور الثانى بالفترة الحالية لحين الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وشهدت مباريات الجولة الرابعة والخامسة للدور الأول إحراز 4 اهداف خلال مباراتين، حيث سقط مركز شباب ناصر فى فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 أمام ضيفه مركز شباب باروط فيما حقق مركز التنمية الشبابية فوزا هاما خارج الديار أمام مضيفه شبان الفشن بثنائية نظيفة.

ويتصدر مركز شباب باروط المجموعة برصيد 10 نقاط فيما نجح التنمية الشبابية فى إثبات تواجده بالمسابقة المشارك بها لأول مرة فى تاريخه.

ويتصدر مركز شباب باروط ومركز شباب ناصر قائمة الأقوى هجوما وذلك برصيد 7 اهداف لكل منهما فيما تمثل الأضعف هجوميا فى خط هجوم الثنائى شبان الفشن وبوش برصيد هدفين فقط لكل منهما.

وتصدر الثلاثى باروط والتنمية الشبابية وشباب ناصر كاقوى خط دفاع حيث اهتزت شباك كل منهما هدفين فقط فيما اهتزت شباك بوش 10 اهداف كأضعف خط دفاع بالمجموعة.

ونجح باروط فى تصدر الاكثر فوزا خلال 3 مباريات فيما فشل بوش فى تذوق طعم الفوز خلال مباريات الدور الأول بالكامل.

وتصدر نادى بوش قائمة الاكثر تعرضا للهزيمة خلال 4 مباريات فيما نجح مركز شباب باروط فى الحفاظ على سجله الخالى من الهزائم.

جدول ترتيب المجموعة:

1 - مركز شباب باروط 10 نقاط.

2 - مركز شباب التنمية الشبابية 9 نقاط.

3 - مركز شباب ناصر 7 نقاط.

4 - نادى شبان الفشن 3 نقاط.

5 - نادى بوش صفر.