جامعة حلوان تنظم مشروع التنمية المجتمعية للجوالة

نظمت ادارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب ومركز التدريب الكشفي بجامعة حلوان مشروع التنمية المجتمعية لجوالة الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

حيث تم تنفيذ زيارة لقصر الأميرة خديجة بحلوان بصحبة أطفال دار أيتام جمعية البوادى للتنمية البشرية والأعمال الخيرية التابعة لإدارة التضامن الإجتماعى بحلوان، كما تمت زيارة المكتبة والمعرض وعرض فيلم كرتوني وتوزيع ملابس وهدايا على الأطفال بالإضافة لتنفيذ بعض الألعاب الترويحية معهم والتدريب على بعض المهارات الكشفية.

تم ذلك تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، الأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، الأستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وتنظيم الأستاذ طارق اسماعيل مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة.

تمت فعاليات الزيارة بالتنسيق مع الأستاذ أشرف إمام مدير عام المكتبات بالجامعة، والأستاذ أشرف صقر مدير عام مكتبة قصر الأميرة خديجة فرع مكتبة الإسكندرية بالقاهرة.