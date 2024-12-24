مدرب بيراميدز: الجهاز الفني يثق بشدة في اللاعبين للعودة للانتصارات

الفجر الرياضي
بيراميدز
بيراميدز

قال أحمد سامي مدرب فريق نادي بيراميدز، إنه واثق من أن النتائج ستتحسن تدريجيا في الفترة المقبلة، خاصة بعد فقدان ٧ نقاط في الجولات الخمسة الأولى من الدوري، وكذلك الخسارة في الجولة الثالثة من دوري الأبطال أمام الترجي التونسي، مشددا على أن الجميع على ثقة بأن الأمور ستصبح أفضل في الفترة المقبلة، وتعود الانتصارات محليا وقاريا مجددا خلال المباريات المقبلة.

مدرب بيراميدز: الجهاز الفني يثق بشدة في اللاعبين للعودة للانتصارات

أوضح أحمد سامي، أن الجهاز الفني يثق بشدة في اللاعبين والمجموعة الحالية، وأن ما حدث مجرد كبوة سيتخطاها الجميع سريعا، ويعود بيراميدز إلى الانتصارات والمنافسة في كافة البطولات، والفريق بالفعل يمتلك لاعبين أصحاب إمكانيات وخبرات كبيرة، وبمقدورهم تجاوز الأمر سريعا والتركيز مجددا في المشوار المحلي والقاري.

أشار المدرب إلى أنه وبفضل دعم إدارة بيراميدز للجهاز الفني واللاعبين، والثقة الكبيرة، فإن الجميع لديه الحافز لاستعادة الثقة بداية من لقاء فاركو المقرر غدا في الدوري باستاد الدفاع الجوي، والهدف واضح وهو الفوز ولا بديل غيره، خاصة وأن هناك مباريات متتالية غاية في القوة بعد مواجهة فاركو أمام الجونة خارج الأرض ثم الترجي التونسي بالقاهرة، ولا بد من تحقيق الانتصارات في هذه المواجهات الثلاثة، للعودة إلى المنافسة في الدوري والاقتراب من بلوغ ربع نهائي دوري الأبطال، ومشيرا إلى أن فقدان النقاط مؤخرا يمكن تعويضه والدوري ما يزال طويلا والمنافسة مستمرة حتى اللحظة الأخيرة، بشرط التركيز واستعادة الثقة مجددا.

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