عاجل - أخطاء شائعة في التعامل مع الحروق.. لا تستعمل الثلج أو معجون الأسنان

التعرض للحروق من المواقف التي تتطلب تدخلًا سريعًا، فالإسعافات الأولية الصحيحة تؤدي دورًا حاسمًا في تقليل الأضرار الناتجة عن الحرق، وحماية المصاب من المضاعفات، ومع ذلك يرتكب الكثيرون أخطاءً في التعامل مع الحرق، ما يؤدي إلى تفاقم الإصابة وتأخير الشفاء.

"لا تفعل هذه الخطوة عند التعرض للحروق.. احرص على استشارة الطبيب المختص لعلاج مكان الحرق بطريقة صحيحة"، هكذا حددت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعض التحذيرات لمصابي الحروق.

تحذيرات من وضع بعض الأشياء على الحروق

وفيما يلي نعرض أبرز إرشادات التعامل الصحيح مع الحروق الجلدية، ولا يجب وضع ما يلي:

معجون الأسنان.

بن.

زيت.

قطن.

ثلج.

أخطاء شائعة في التعامل مع الحروق.. لا تستعمل الثلج أو معجون الأسنان



إرشادات التعامل الصحيح مع الحروق الجلدية

وقدمت وزارة الصحة بعض النصائح والإرشادات للتعامل الصحيح مع الحروق الجلدية، تتمثل في الآتي:

التعامل مع الحروق البسيطة "الدرجة الأولى والثانية السطحية"

تبريد الحرق:

ضع المنطقة المصابة تحت ماء بارد جار «وليس مثلجا» لمدة 10-20 دقيقة لتخفيف الألم وتقليل تلف الأنسجة.

تجنب وضع الثلج مباشرة لأنه قد يسبب ضررا أكبر.

تنظيف الحرق:

اغسل المنطقة بلطف بالماء والصابون لتجنب العدوى.

تغطية الحرق:

ضع ضمادة معقمة أو قطعة قماش نظيفة غير لاصقة على الحرق.

لا تقم بشد الضمادة بإحكام.

تجنب الممارسات الخاطئة:

لا تضع الزيوت، أو الزبدة، أو معجون الأسنان على الحرق.

لا تحاول فقع الفقاعات إن وُجدت.

استخدام مسكنات الألم:

يمكن تناول مسكنات خفيفة مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين إذا كان الألم شديدًا.

التعامل مع الحروق الشديدة "الدرجة الثانية العميقة أو الثالثة"

الاتصال بالطوارئ:

اتصل فورًا بالإسعاف إذا كان الحرق يغطي مساحة كبيرة، أو إذا كان في مناطق حساسة مثل الوجه، اليدين، القدمين، أو الأعضاء التناسلية.

تجنب إزالة الملابس الملتصقة:

إذا كانت الملابس ملتصقة بالحرق، لا تحاول إزالتها.

تجنب تبريد الحرق بالكامل:

لا تغمر الحرق الكبير في الماء البارد لأنه قد يؤدي إلى انخفاض حرارة الجسم.

رفع المنطقة المصابة:

إذا كان ذلك ممكنا، ارفع الجزء المصاب فوق مستوى القلب لتقليل التورم.

تغطية الحرق:

استخدم قطعة قماش نظيفة غير لاصقة أو شاشًا معقمًا لتغطية الحرق بلطف.

متى يجب طلب المساعدة الطبية؟

إذا كان الحرق كبيرا أو عميقا.

إذا ظهرت علامات عدوى "احمرار زائد، تورم، صديد، أو حرارة".

إذا كان الحرق بسبب مواد كيميائية أو كهربائية.

إذا لم يتحسن الحرق البسيط خلال أيام قليلة.

نصائح عامة للتعامل مع الحروق