جامعة حلوان تنظم الملتقى الكشفى الـ 44 والإرشادي الـ 31 لجوالة الكليات

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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان الملتقى الكشفي الرابع والأربعين والإرشادي الحادي والثلاثين لجوالة كليات الجامعة.

أقيم الملتقى تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

شارك في الملتقى إحدى عشرة كلية، وتضمنت لائحة المسابقات ستة مجالات رئيسية هي: الدين للحياة، والتطبيقات العلمية والبيئية، والفنون والآداب، ومهارات الحياة، والتقاليد والفنون الكشفية، والقيم والاتجاهات الكشفية.

حققت عدة كليات المستوى الأول في جميع مجالات المسابقات، وهي: كلية الآداب، وكلية الحقوق، وكلية علوم الرياضة بنين، وكلية الخدمة الاجتماعية، وكلية التكنولوجيا والتعليم، وكلية التجارة، وكلية علوم الرياضة بنات.

وتميزت بعض الكليات بنتائج متفاوتة، حيث حصلت كلية الطب على المستوى الأول في جميع المجالات، مع تحقيق المركز الثاني في مجال الدين للحياة. كما حصلت كلية الهندسة بالمطرية على المستوى الأول في جميع المجالات، مع نيل المركز الثاني في مجال مهارات الحياة. أما كلية العلوم فقد حققت المستوى الأول في جميع المجالات باستثناء مجالي الفنون والآداب ومهارات الحياة.

كما شهد الملتقى مشاركة كلية الاقتصاد المنزلي.


أشرف على الملتقى مسئولى نشاط الجوالة الأستاذ محمد سلامة، الأستاذة نجلاء لطفى، الأستاذة أسماء جابر.

وتكونت هيئة التحكيم من القائد تامر موسى، القائد محمد الروبى،  القائد أحمد يحيى، القائدة نسرين زكريا، قائد الملتقى الطالب محمد ضياء أمين اللجنة العليا للجوالة، مساعد قائد الملتقى ومنفذ البرامج الطالب محمد إبراهيم أمين مساعد اللجنة العليا للجوالة.

وتم تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب والأستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب والأستاذ طارق إسماعيل مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، الطالب يوسف أحمد رئيس إتحاد طلاب الجامعة.

ادارة الجوالة والخدمة العامة بجامعة حلوان رئيس جامعة حلوان شؤون التعليم والطلاب كلية الهندسة بالمطرية كلية الخدمة الاجتماعية

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