هيئة الاستشعار من البعد تتقدم 10 مراكز في تصنيف سيماجو

شهد الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، فعاليات إعلان نتائج الإصدار الثالث من تصنيف سيماجو الإسباني SCImago كتصنيف متفرد للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024 وذلك للعام الثالث على التوالي.

وجاءت الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء في المركز 44 على مستوى التصنيف لتتقدم 10 مراكز مقارنة بالعام الماضي 2023 وتتقدم 21 مركزًا عن النسخة الأولى للتصنيف.

وتقدم الدكتور إسلام أبوالمجد بالتهنئة ‏لجميع الباحثين والعاملين بالهيئة نظير جهودهم المميزة والمثمرة، والتي ساهمت في تقدم الهيئة لتصبح في المركز 44 وذلك بين 322 مركزًا بحثيًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 22 دولة.

وأوضح الدكتور إسلام أبوالمجد أن الهيئة تعمل على تشجيع الباحثين والعلماء على تقديم مخرجات بحثية يمكن لتحويلها إلى منتجات قابلة للتطبيق، ويكون لها مردود اقتصادي يساهم في دعم جهود الارتقاء بالاقتصاد الوطني، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة في مارس 2023.

وأشار الدكتور إسلام أبوالمجد إلى اهتمام الهيئة بتحسين مركزها في النسخة الثالثة من التصنيف، وهو ما ساهم في تقدمها 10 مراكز في النسخة الحالية من التصنيف، مشيرًا إلى أن تصنيف المراكز البحثية على المستوى الإقليمي يدعم جهود الارتقاء بمستوى جودة البحوث العلمية، ويساهم في تعزيز الابتكار والتطور العلمي في العالم العربي، ويعزز مكانة المنطقة العربية في خارطة البحث العلمي العالمي، موضحًا أن الهيئة تضع كافة إمكانياتها لتحقيق المزيد من النجاح والتميز العلمي والبحثي.

وأوضح رئيس الهيئة أن النسخة الحالية من التصنيف اشتملت على تصنيف 322 مركزًا بحثيًا وتم تجميع البيانات لـ16 مؤشرًا مُقسمة على 3 مجموعات وهي: البحث (40%) والابتكار (40%) والمجتمع (20%).

وأشار رئيس الهيئة إلى أن التصنيف الحالي حرص على مراعاة تعديل الأوزان النسبية لمعايير التقييم، كما هو معمول به في التقييم الدولي العام لمؤسسة سيماجو، حيث تمت زيادة الوزن النسبي لمؤشر الابتكار ليصبح 40% من تقييم أداء المراكز البحثية؛ لترسيخ ثقافة تحويل الأبحاث العلمية إلى أبحاث تطبيقية ذات قيمة مُضافة عالية.

جدير بالذكر أن تصنيف سيماجو للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024 تم إطلاقه بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسة سيماجو الرائدة في مجال تصنيف المؤسسات الأكاديمية ومؤسسة إلسيفير Elsevier وبنك المعرفة المصري وبدعم من اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

ويمكن الاطلاع على نتيجة الهيئة كاملة من خلال الرابط التالي: https://www.scimagorc.com/new2024/mena/item.php?v=78654

كما يمكن الاطلاع على نتيجة التصنيف كاملًا من خلال الرابط التالي: https://www.scimagorc.com/new2024/mena/