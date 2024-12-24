سيدة متهمة بسرقة مجوهرات من شقة سكنية بالتجمع.. وقرار قضائى ضده

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قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح التجمع، تجديد سيدة بتهمة سرقة مصوغات ذهبية بالتجمع الأول، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط سيدة بالتجمع الأول؛ لقيامها بسرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل مسكن أحد الأشخاص.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأقرت بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عملائها سيئي النية 4 أشخاص أمكن ضبطهم، وأقروا بقيامهم بصهر المشغولات الذهبية المشار إليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية

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