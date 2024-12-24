طاقم تحكيم جزائري لإدارة مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


خطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام المصري البورسعيدي المقرر لها يوم 5 يناير المقبل في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


ويتكون طاقم التحكيم من، الجزائري لحلو بن إبراهيم حكمًا للساحة ويعاونه كل من، الجزائري حمزة بوزيت والتونسي يوسف جامي مساعدين والجزائري يوسف جموح حكمًا رابعًا.

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واختار "كاف"  الليبي جمال سالم مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام جيروم افونج نزولو  من الجابون، والمنسق العام محمد زيزون من المغرب.


ويحل الزمالك ضيفًا على فريق المصري البورسعيدي في السادسة مساء يوم الأحد الموافق 5 يناير المقبل باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 7 نقاط بعدما فاز على بلاك بولز في الجولة الأولى وتعادل مع إنيمبا النيجيري خارج الديار في الجولة الثانية، قبل أن يفوز على المصري في الجولة الثالثة

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