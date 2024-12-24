بعد إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي 2025.. تعرف على الأوراق المطلوبة والبرامج والأسعار

تصدر الحج السياحي لعام 2025 محركات البحث، وذلك عقب إعلان نتيجة القرعة العلنية وأسماء الفائزين.

حيث يأتي هذا ضمن الاستعدادات لموسم الحج المقبل، حيث أعلنت وزارة السياحة عن تفاصيل البرامج المختلفة والأسعار، إلى جانب الأوراق المطلوبة لاستكمال الإجراءات.

الأوراق المطلوبة للحج السياحي 2025

للمشاركة في برامج الحج السياحي، يتطلب تقديم المستندات التالية:

جواز سفر مميكن.

بيان الموقف من التجنيد.

نموذج طلب الحج الورقي.

صورة إيصال سداد تكاليف الحج.

بيان الحالة الصحية.

رقم الهاتف المحمول.

تصريح من جهة العمل.

بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.



برامج وأسعار الحج السياحي 2025

تختلف أسعار الحج السياحي وفقًا لنوع البرنامج والخدمات المقدمة:

الحج البري:

الفئة (أ): 260 ألف جنيه بفنادق قريبة من الحرم

الفئة (ب): 245 ألف جنيه.

الفئة (ج): 225 ألف جنيه بالمناطق المعتادة لتسكين الحجاج.



الحج الاقتصادي:

الفئة (أ): 295 ألف جنيه.

الفئة (ب): 275 ألف جنيه.

الفئة (ج): 250 ألف جنيه.



الحج خمس نجوم:

الفئة (أ): 580 ألف جنيه.

الفئة (ب): 520 ألف جنيه.



كيفية الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2025

يمكن للمواطنين الاستعلام عن النتيجة عبر الخطوات التالية:

1. الدخول على بوابة الحج المصرية الإلكترونية من هنا



2. اختيار قسم "استعلام عن نتيجة القرعة".



3. إدخال البيانات المطلوبة: الرقم القومي، رقم المصنع، واختبار التحقق.



4. ظهور النتيجة مباشرة، مع تفاصيل حول الخطوات المقبلة للفائزين.



5. التواصل مع الشركة السياحية لاستكمال الإجراءات، بما في ذلك سداد قيمة البرنامج، تقديم جواز السفر وشهادات التطعيم، والاطلاع على تفاصيل البرنامج والخدمات المقدمة.

برامج متميزة وتنظيم دقيق

تتيح برامج الحج السياحي لعام 2025 خيارات متعددة تناسب مختلف المستويات، مع ضمان توفير خدمات متميزة للحجاج، كما أكدت الجهات المنظمة على التزامها بأعلى معايير الجودة والتسهيلات لضمان راحة الحجاج خلال رحلتهم الروحية.