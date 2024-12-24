عاجل - شهادة بلس الثلاثية من البنك التجاري الدولي CIB.. مزايا وشروط الاكتتاب

الاقتصاد
شهادة بلس الثلاثية
شهادة بلس الثلاثية

طرح أكبر مصرفيين حكوميين بالسوق المحلى، البنك الأهلى وبنك مصر، شهادات مرتفعة العائد، وتبعتها أغلب البنوك الأخرى العاملة بالسوق ومنها البنك التجاري الدولى الذي أصدر شهادة بلس الثلاثية.

ما هي شهادة بلس الثلاثية؟

ووفقا لموقع البنك التجاري الدولي، CIB، فإن شهادة بلس الثلاثية هي وعاء إدخاري يمكن للأفراد الراغبين في استثمار مدخراتهم الاكتتاب فيها، بعائد سنوي ثابت يصل إلى 17.5% ويتم صرفه شهريا.

مزايا شهادة بلس الثلاثية من CIB

وأوضح أكبر بنك خاص بالسوق المحلى من حيث الأصول، بنك CIB، أن شهادة بلس الثلاثية تتميز بأنه يمكن استرداد قيمتها بعد فترة قصيرة من الاكتتاب، وتتيح كسر الشهادة بعد مرور 6 أشهر على عملية الشراء ويتم استرداد قيمتها حنيها بالكامل.

شروط الاكتتاب في شهادة بلس الثلاثية

ووفقا لموقع البنك، فإن شهادة بلس الثلاثية تشترط الآتي:

  • مدة الشهادة 3 سنوات.
  • العائد سنوى، ويمكن صرفه بشكل شهري ومنتظم.
  • يبدأ الاكتتاب فى شهادة بلس الثلاثية من CIB من مبلغ 500 ألف جنيه.
  • العائد ثابت طوال فترة الشهادة، وحتى يحين موعد الاستحقاق.
  • يتيح البنك للعميل استرداد كلي أو جزئي لقيمة الشهادة، بشرط مرور 6 أشهر على يوم العمل التالى للاكتتاب.
  • يمكن الاقتراض بضمان الشهادة حتى 95% من قيمتها.
شهادة بلس الثلاثية CIB شهادة ادخارية عائد ثابت 17 شهادة بعائد شهري مدة الشهادة 3 سنوات الحد الأدنى 500 ألف جنيه كسر الشهادة بعد 6 أشهر استرداد جزئي أو كلي اقتراض بضمان الشهادة استثمار آمن في CIB
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