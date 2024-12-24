وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يرافق سفراء مشواري بزيارة لمستشفى بهية

أخبار مصر
الدكتور محمود الصبروط
الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

زار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة يرافقه مدربي وسفراء برنامج مشواري مستشفي بهية فرع الشيخ زايد، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024.

بدأت الزيارة بعرض تقديمي من رضوى قنصوه مدير إدارة العلاقات العامة بالمستشفى والتي قدمت به مراحل  تأسيس مستشفى بهية بدءًا بفرع الهرم ثم فرع زايد الذي تم إنشاءه كمرحلة متطورة ولإنشاء 4 غرف عمليات،
كذلك أوضحت الخدمات المقدمة من المستشفي لمريضات سرطان الثدي، واكدت على ضرورة التوعية للفتيات والسيدات للإكتشاف المبكر للمرض وطرق الوقاية منه.

وأعرب وكيل الوزارة، في كلمته عن سعادته لتواجده وسط المحاربات العظيمات،كما أبدا أعجابه ومدى فخره بالصرح العظيم الموجود على أرض مصر والذي يقدم خدماته لجميع المستويات  ،كذلك دعاهن للأستمرار في الصمود والتحدي فهن أهلٌ لذلك، وابدا فرحته لما رآه من صمود وإصرار في مواجهة المرض.

أمتدت الجولة داخل المستشفي مع إحدى المحاربات لزيارة المرضى وتقديم هدايا عينية من برنامج مشواري واختتمت الزيارة بجلسة دعم نفسي لمحاربات سرطان الثدي قدمتها دكتورة شيماء سمير إحدى مدربي برنامج مشواري.

جدير بالذكر أنه تمت جلسة على هامش الزيارة لبحث التعاون بين مستشفى بهية ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة والتي أسفرت عن عدة برامج سوف تتم وفق برنامج زمني عن قريب.

تأتي الزيارة ضمن توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بتعاون الشباب والرياضة مع مؤسسات المجتمع المدني لما في ذلك من تبادل المنافع والخبرات، وبمتابعة وإشراف من منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب،الدكتور محمود الصبروط وكيل الوزارة مدير المديرية إشراف عادل فهمي وكيل المديرية لشئون الشباب،مرمر حسين مدير إدارة تمكين الشباب.

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