مصرع شخص دهسا أسفل عجلات جرار زراعي في الفيوم

محافظات
اسعاف أرشيفية
اسعاف أرشيفية

لقي شخص مصرعه في الفيوم، دهسا أسفل عجلات جرار زراعي بقرية « بني صالح »، التابعة لمركز الفيوم، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وحُرر محضرا بالواقعة.


تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطار من مأمور مركز شرطة مركز الفيوم، يفيد بورود اشارة من شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغ بإصطدام جرار زراعي بشاب أثناء عبوره الطريق أداء إلى وفاته.


وعلى الفور انتقلت 
ضباط قسم شرطة مركز الفيوم وسيارة الاسعاف، إلى مكان البلاغ وتبين مصرع شخص يدعي «م. ك » 30 سنه، صدمه جرار زراعي يسير بسرعة، فسقط أرضا ولقي مصرعه على الفور، متأثرا بإصاباته المتعددة نتيجة الحادث، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى الفيوم العام الصحي تحت تصرف النيابة، والتي انتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة وبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن.

 

حُرر محضر بالواقعة، وجار العرض علي النيابة التي باشرت التحقيقات، وتم ضبط قائد الجرار الزراعي والتحفظ على الجرار تحت تصرف النيابة. 

 

 

 

 

 

 

 

مصرع شخص ونجله وإصابة زوجته وابنه الثاني في حادث سير مروع بالفيوم

الفيوم مصرع شخص مصرع شخص دهسا جرار زراعي قرية بنى صالح

الأكثر قراءة

عاجل- سداسية حمراء.. الأهلي يذل شباب بلوزداد ويواصل صدارة دوري أبطال إفريقيا بثقة

بيان عاجل من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين العاملين بالخارج (التفاصيل الكاملة)

عاجل - المواعيد الرسمية.. إيقاف شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع في 5 محافظات للصيانة

فوز هليوبوليس وقها وتعادل قليوب وهزيمة القومي بالقسم الثالث

عاجل - وقف استيراد هذه الهواتف في مصر (اعرف التفاصيل)

عاجل - دعاء المطر.. أفضل الأدعية لجلب الرحمة

حافلة الزمالك تصل ستاد الكلية الحربية استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري

عاجل مع دفع قيمه التلفيات.. المشدد 10 سنوات لمتهم بـ "اقتحام مركز شرطة أطفيح"