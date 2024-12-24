مصرع شخص دهسا أسفل عجلات جرار زراعي في الفيوم

لقي شخص مصرعه في الفيوم، دهسا أسفل عجلات جرار زراعي بقرية « بني صالح »، التابعة لمركز الفيوم، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وحُرر محضرا بالواقعة.



تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطار من مأمور مركز شرطة مركز الفيوم، يفيد بورود اشارة من شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغ بإصطدام جرار زراعي بشاب أثناء عبوره الطريق أداء إلى وفاته.



وعلى الفور انتقلت

ضباط قسم شرطة مركز الفيوم وسيارة الاسعاف، إلى مكان البلاغ وتبين مصرع شخص يدعي «م. ك » 30 سنه، صدمه جرار زراعي يسير بسرعة، فسقط أرضا ولقي مصرعه على الفور، متأثرا بإصاباته المتعددة نتيجة الحادث، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى الفيوم العام الصحي تحت تصرف النيابة، والتي انتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة وبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن.

حُرر محضر بالواقعة، وجار العرض علي النيابة التي باشرت التحقيقات، وتم ضبط قائد الجرار الزراعي والتحفظ على الجرار تحت تصرف النيابة.