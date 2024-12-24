عاجل - دعاء المطر.. أفضل الأدعية لجلب الرحمة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24-12-2024، حيث حذرت هيئة الأرصاد من أجواء شديدة البرودة خلال فترات الليل وفى الصباح الباكر.

ويسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع اليوم اضطراب فى الملاحة البحرية على مطروح والإسكندرية وسرعة الرياح 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 3.5 متر.

ومتوقع اليوم تأثر البلاد بنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 20 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10.

عند نزول المطر، يُستحب الدعاء لأنه وقت من أوقات استجابة الدعاء. من أفضل الأدعية التي يمكن قولها لجلب الرحمة والبركة:

أدعية مأثورة عن النبي ﷺ:

"اللهم صيبًا نافعًا"

(رواه البخاري) - دعاء موجز يدعو فيه المسلم بأن يكون المطر نافعًا غير ضار.

"اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا، هنيئًا مريئًا، غدقًا مجللًا، نافعًا غير ضار، عاجلًا غير آجل"

دعاء جامع للخير والبركة.

"اللهم اجعله علينا صيبًا نافعًا"

طلب النفع والخير من المطر.

"اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر"

(رواه البخاري ومسلم) - دعاء عند غزارة المطر خوفًا من الضرر.

أدعية عامة وقت نزول المطر:

"اللهم ارحمنا برحمتك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين"

دعاء للرحمة واللطف.

"اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واسقنا من بركات السماء، وأنبت لنا من بركات الأرض"

"يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين"

دعاء بعد نزول المطر:

"مطرنا بفضل الله ورحمته"

(رواه البخاري) - اعتراف بفضل الله وبرحمته.

الإكثار من الدعاء وقت المطر مستحب لأنه وقت تنزل الرحمة، ولا بأس بالدعاء بما يجول في القلب طلبًا للخير.