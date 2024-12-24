عاجل - أدعية المطر

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دعاء المطر
دعاء المطر

يشهد عدد من محافظات الجمهورية حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث تتساقط الأمطار الخفيفة والمتوسطة، على مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية، وفيما يلى أبرز الأدعية المستحب ترديدها مع سقوط الأمطار.

أدعية مأثورة عن النبي ﷺ أثناء نزول المطر:

"اللهم صيبًا نافعًا"
(رواه البخاري) - دعاء مختصر يدعو فيه المسلم بأن يكون المطر مفيدًا وبركة.

"اللهم اجعلها أمطار خير وبركة"

  • دعاء عام للخير والبركة من المطر.

"اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر"
(رواه البخاري ومسلم) - دعاء يُقال إذا كان المطر غزيرًا وخُشي الضرر.

"سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته"
(رواه الإمام مالك) - يُقال عند سماع الرعد.

 

أدعية عند نزول المطر طلبًا للرحمة والبركة:

"اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب، ولا بلاء، ولا هدم، ولا غرق"

  • دعاء لجعل المطر سببًا للرحمة لا للضرر.

"اللهم اجعلها سقيا خير وبركة، وأغثنا يا مغيث، ولا تجعلها سقيا عذاب"

"يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين"

 

دعاء بعد نزول المطر:

  • "مطرنا بفضل الله ورحمته"
    (رواه البخاري) - اعتراف بفضل الله بعد انتهاء المطر.

 

فوائد الدعاء أثناء المطر:

  • وقت المطر من أوقات استجابة الدعاء كما ورد عن النبي ﷺ.
  • استشعار رحمة الله وبركته.
  • طلب الخير ودفع البلاء، خصوصًا عند شدة المطر.

 

 

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أدعية المطر: وقت للبركة واستجابة الدعاء
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