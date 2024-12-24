كودي جاكبو: صلاح لاعب استثنائي ونتمنى استمراره مع ليفربول

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعرب كودي جاكبو، مهاجم ليفربول، عن أمله في استمرار النجم المصري محمد صلاح مع الفريق، مع اقتراب دخوله الفترة الحرة التي تسمح له بالتفاوض مع أندية أخرى.

ويقدم صلاح موسمًا استثنائيًا، حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 هدفًا، متفوقًا بفارق هدفين على إيرلنغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

 كما سجل هدفين في شباك توتنهام خلال فوز ليفربول الكبير 6-3، مما رفع رصيده إلى 229 هدفًا مع النادي، ليحتل المركز الرابع في قائمة هدافي ليفربول التاريخيين، متخطيًا الراحل بيلي ليدل.

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وفي حديثه لموقع ليفربول الرسمي، قال جاكبو: "ما يقدمه صلاح أمر مميز للغاية، سواء من حيث عدد الأهداف أو التمريرات الحاسمة، بالإضافة إلى الطريقة التي يساعد بها زملاءه على التسجيل وإحداث الفارق في المباريات. إنه يقدم كل ذلك بأعلى مستوى".

وأضاف المهاجم الهولندي: "نحن محظوظون بوجود صلاح معنا، ونسعى جميعًا لأن نجعله أفضل، كما أنه يساعدنا على تحسين مستوانا. آمل أن يواصل مسيرته معنا لفترة طويلة".

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