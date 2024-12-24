عاجل - "الفجر" تنشر أسماء الـ54 المعفو عنهم من أبناء سيناء بقرار رئاسي

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الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 581 لسنة 2024 بالعفو عن العقوبة السالبة للحرية المقضى بها على  عدد (54) محكومًا عليهم حضوريًا فى القضية رقم 811-80-2023 جنايات عسكرية كلى الإسماعيلية جزئى شمال سيناء، نشر القرار فى الجريدة الرسمية.

"الفجر" تنشر أسماء الـ54 المعفو عنهم من أبناء سيناء بقرار رئاسي

الفجر تنشر أسماء الـ54 المعفو عنهم من أبناء سيناء بقرار رئاسي (1)
الفجر تنشر أسماء الـ54 المعفو عنهم من أبناء سيناء بقرار رئاسي (1)
الفجر تنشر أسماء الـ54 المعفو عنهم من أبناء سيناء بقرار رئاسي (1)
الفجر تنشر أسماء الـ54 المعفو عنهم من أبناء سيناء بقرار رئاسي (1)
الفجر تنشر أسماء الـ54 المعفو عنهم من أبناء سيناء بقرار رئاسي (2)
الفجر تنشر أسماء الـ54 المعفو عنهم من أبناء سيناء بقرار رئاسي (2)

ويأتي قرار الرئيس إعمالًا لصلاحياته الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء فى جهود مكافحة الارهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، وكذا فى إطار اهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة.
 

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