محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مساء اليوم الثلاثاء بزيارة لمقر الكنيسة الكاثوليكية بجنوب الجيزة لتهنئة الأخوة الأقباط الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد المجيد نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكان فى استقباله نيافة الأنبا توماس عدلى مطران الجيزة والفيوم وبنى سويف والقس ميلاد موسى راعي مطرانية مار جرجس للأقباط الكاثوليك بالجيزة.

وأكد المحافظ خلال كلمته لتهنئة الحضور على وحدة نسيج الشعب المصرى مشيرًا إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد وإنما هى ثوابت فى عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال ولم ولن تنجح أى محاولات لزعزعتها أو التأثير عليها.

رافق المحافظ خلال الزيارة اللواء سامح الحميلى مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والسادة ابراهيم الشهابى وهند عبدالحليم نواب المحافظ ومحمد نور الدين السكرتير العام والعميد محمد أحمد شافعي المستشار العسكرى بالمحافظة ومحمد مرعى السكرتير العام المساعد والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وزكى عباس ونشوي الشريف أعضاء مجلس النواب والدكتور سيد مسعد مدير مديرية الأوقاف بالجيزة وفضيلة الشيخ أيمن عبود مدير المنطقة المركزية الأزهرية بالجيزة والدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة وسعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية المحافظة.

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