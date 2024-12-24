عاجل - كيفية الدعاء عند نزول المطر

دعاء المطر.. كما ورد عدد من الأدعية "اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين،اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به،اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته".

الدعاء عند نزول المطر من الأوقات المستجابة، لأنها أوقات منة وفَضل ولُطف ورحمة من الله على عباده، كما دلت على ذلك السنة النبوية المشرفة، وتكمن أهمية دعاء المطر في أنه نعمة عظيمة للإنسان والحيوان والنبات، وفيه من الفوائد ما لا حصر له، ويُعدّ دعاء المطر من الأوقات المستجابة، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اثنتان ما تردان: الدعاء عند النداء وتحت المطر».

أهمية دعاء المطر

تكمن أهمية دعاء المطر في أنه تُفتح فيه أبواب السماء، وتُغفر الذنوب، وتُستجاب الدعوات، ويكثر فيه العبد من التضرّع حيثُ يُحسّ الإنسان بضعفه وحاجته إلى الله تعالى، ويرى عظمة الله تعالى وقدرته على إنزال المطر من السماء، ولذلك ينبغي على المسلم اغتنام هذا الوقت الثمين، والدعاء بكل ما يهمّه من أمور الدنيا والآخرة.

الدعاء المستحب وقت المطر:

"اللهم صيبًا نافعًا"

دعاء طلب النفع والخير من المطر.

"اللهم اجعلها أمطار خير وبركة، وعمّ بنفعها البلاد والعباد"

للدعاء بالبركة العامة.

"اللهم حوالينا لا علينا"

إذا كان المطر غزيرًا وخُشي الضرر.

رسالة عاجلة:

اغتنم وقت نزول المطر في الدعاء، فهو فرصة ثمينة للاستجابة ولجلب الرحمة والخير لك ولأحبابك، ولا تنس أن تحمد الله بعد انتهاء المطر قائلًا:

"مطرنا بفضل الله ورحمته".