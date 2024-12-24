عاجل.. وزارة الإسكان تستعد لإطلاق مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج

عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، لاستعراض آخر المستجدات والاستعدادات الخاصة بإطلاق مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.

استهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لتلبية احتياجات المصريين بالخارج، وإصدار توجيهات لوزارة الإسكان بالعمل على توفير عدد من المحفزات والمميزات للمصريين بالخارج ضمن مبادرة "بيتك في مصر"، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف تنفيذ 5000 وحدة وفيلا سكنية، في مدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة، ومدينتي، وعدد من المدن الأخرى.

وأوضح وزير الإسكان أنه سيتم خلال شهر يناير المقبل إطلاق موقع الكتروني لطرح وحجز وحدات المبادرة، مؤكدا أنه سيتم العمل على تلبية مختلف احتياجات وطلبات المصريين بالخارج، من توفير وحدات سكنية تناسب شرائح الدخل المختلفة للجاليات المصرية بالخارج، مستعرضا الاقتراحات الخاصة بالمحفزات والمميزات التي سيتم توفيرها ضمن المبادرة لتحقيق أقصى استفادة للمصريين بالخارج.

وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس شريف الشربيني بإعداد تصور نهائي لكل الخطوات التنفيذية لمبادرة "بيتك في مصر" ومراجعة الإجراءات الخاصة بالمبادرة، على أن يتضمن التصور المميزات والمحفزات التي سيتم توفيرها فضلا عن تحديد المواقع المناسبة للوحدات بالمشروعات لطرحها ضمن المبادرة.