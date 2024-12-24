ملخص أهداف مباراة قطر وعمان في خليجي 26

سقط منتخب قطر في فخ الهزيمة الثقيلة من نظيره العماني بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد جابر مبارك الحمد الصباح ضمن منافسات الجولة 2 من كأس الخليج العربي.

ملخص أهداف مباراة قطر وعمان

وسجل المعز علي الهدف الأول لقطر في الدقيقة الثانية صنع زميله الحسن.

وسدد عصام الصبحي ضربة جزاء بنجاح لعمان في الدقيقة 19.

وسجل عصام الصبحي الهدف الثاني لعمان في الدقيقة 52 صنع المشيفري ولكن انتهت المباراة 2/1.

ترتيب مجموعة قطر وعمان

1- عمان 4 نقاط

2- الإمارات نقطة

3- الكويت نقطة

4- قطر نقطة