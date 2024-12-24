فوز هليوبوليس وقها وتعادل قليوب وهزيمة القومي بالقسم الثالث

اختتمت اليوم الثلاثاء، مباريات الأسبوع الثاني عشر بالمجموعة السادسة بالقسم الثالث حيث واصل القناطر الخيرية بقيادة محمود طه زعامته للمجموعة عقب فوزه خارج ملعبه على مركز شباب فريق بطا، بهدف دون رد سجله اللاعب ابراهيم وجيه.

بينما نجح قها في تحقيق فوزًا مهمًا على ملعبه امام فريق مدينة نصر، بهدفين مقابل هدف، سجل أهداف اصحاب الارض كلًا من كريم عبده وأحمد حافظ، فيما سجل اللاعب هشام محمد هدف مدينة نصر.

بينما خسر المطرية على ملعبه امام هليوبوليس بثلاث أهداف مقابل هدف، سجل ثلاثية هليوبوليس اللاعب عبد الرحمن عادل (بودي)، بينما سجل اللاعب محمد سيد هدف اصحاب الارض في المباراة.

بينما يواصل القومي مسلسل نزيف النقاط، اثر خسارته أمام اسكو بثلاث أهداف دون مقابل، سجل أهداف المباراة كلًا من محمود السيد وعبد الرحمن عبادة وأحمد على.

و سقط فريق قليوب في فخ التعادل خارج ملعبه امام سبورتنج كاسل، بهدف دون مقابل.

و خسر طوخ على ملعبه امام النصر للتصدير، بهدفين مقابل هدف.

بينما تأجل مباراتي المرج وليفيلز، ورع والطيران بسبب انشغال المرج ورع بمشوارهما بكأس مصر.

و حصل بهتيم على راحة هذا الأسبوع.

ترتيب المجموعة السادسة:

1- القناطر الخيرية 23 نقطة

2- قليوب 20 نقطة

3- ليفيلز 17 نقطة

4- هليوبوليس 16 نقطة

5- المرج 14 نقطة

6- الطيران 13 نقطة

7- رع 12 نقطة

8- مدينة نصر 12 نقطة

9- قها 12 نقطة

10- اسكو 11 نقطة

11- بطا 11 نقطة

12- المطرية 11 نقطة

13- طوخ 9 نقاط

14- بهتيم 8 نقاط

15- النصر للتصدير 7 نقاط

16- سبورتنج كاسل 6 نقاط

17- القومي دون نقاط