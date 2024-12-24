من حفل عيد ميلاد إلى كابوس صحي.. بريطانية تتعرض للتسمم بسبب تسخين الطعام

من فرحة عيد الميلاد إلى ألم التسمم.. بداية الحكاية

لم تكن تعلم البريطانية سامانثا نورمان، البالغة من العمر 59 عامًا، أن ساعات الفرح التي عاشتها خلال حفل عيد ميلادها ستتحول إلى كابوس مؤلم، إذ استيقظت في صباح اليوم التالي تشعر بآلام حادة في معدتها، رافقها غثيان متواصل وقيء لم تستطع السيطرة عليه.

سامانثا، التي تعيش في كارديف ببريطانيا، قررت إعادة تسخين بعض الخضروات المتبقية من حفل عيد ميلادها في زيت غزير بدلًا من استخدام الميكروويف، دون أن تدرك أن تلك الطريقة ستقودها إلى رحلة مؤلمة من التسمم الغذائي، ستتذكرها طويلًا.

البداية.. أعراض تسمم حادة لا تحتمل

بعد مرور 24 ساعة فقط من تناول الخضروات المعاد تسخينها، بدأت سامانثا تشعر بآلام شديدة في معدتها، وصفتها بأنها أشبه بـ "سكاكين حادة تقطع أحشائي"، تلا ذلك نوبات قيء شديدة لم تتوقف لساعات، وقالت: "لم أستطع التوقف عن التقيؤ، كنت أشعر وكأن جسدي يتخلص من كل شيء بداخلي."

ومع تفاقم الأعراض، بدأت تلاحظ خروج عصارة صفراء أثناء القيء، مصحوبة بإسهال حاد، ما استدعى نقلها إلى المستشفى بشكل عاجل، خشية حدوث مضاعفات خطيرة

رحلة المستشفى.. الأطباء يكشفون السر

في المستشفى، خضعت سامانثا للفحوصات الأولية وتم إعطاؤها أدوية لتثبيط المناعة، إلا أن الأعراض لم تهدأ. وبعد مرور ثلاثة أيام من المعاناة المستمرة، قررت التوجه إلى طبيبها العام، الذي كشف لها الحقيقة الصادمة: "أنتِ مصابة بتسمم غذائي ناتج عن إعادة تسخين الخضروات بطريقة خاطئة."

ووفقًا لتشخيص الطبيب، فإن الطريقة التي أعادت بها سامانثا تسخين الطعام أدت إلى نمو نوع من البكتيريا السامة، والتي لا يمكن التخلص منها بسهولة إلا من خلال تسخين الطعام بطريقة صحيحة تضمن قتل الجراثيم.

العلاج.. الدواء المضاد للغثيان يُنهي المعاناة

وصف الطبيب لـسامانثا أقراصًا مضادة للغثيان، وبعد استخدامها بساعات قليلة، شعرت بتحسن كبير. بدأت الأعراض تتراجع تدريجيًا، وتمكنت أخيرًا من النوم دون ألم، مع تعافي معدتها بشكل ملحوظ.

"لقد تعلمت درسًا قاسيًا؛ لن أستهين أبدًا بطريقة تسخين الطعام مرة أخرى." – قالت سامانثا في ختام قصتها المؤلمة.

التسمم الغذائي في بريطانيا.. أرقام مقلقة وتحذيرات رسمية

وفقًا لـوكالة معايير الغذاء البريطانية (FSA)، يتم تسجيل أكثر من 2.4 مليون حالة تسمم غذائي سنويًا في بريطانيا، كثير منها يحدث بسبب أخطاء بسيطة عند تخزين أو إعادة تسخين الطعام.

أبرز النصائح لتجنب التسمم الغذائي عند إعادة تسخين الطعام

تسخين الطعام بشكل جيد حتى يصل إلى درجة حرارة لا تقل عن 75 درجة مئوية.

تجنب تسخين الطعام أكثر من مرة.

التأكد من تخزين بقايا الطعام في الثلاجة بشكل صحيح خلال ساعتين من الطهي.

استخدام الميكروويف عند تسخين الخضروات لضمان توزيع الحرارة بشكل متساوٍ.

استشاري تغذية: "الأمر ليس بسيطًا كما يظن البعض"

وأوضحت الدكتورة كلير سيمون، استشارية التغذية، أن بعض الأطعمة، مثل الخضروات والأرز، قد تحتوي على بكتيريا "Bacillus cereus"، وهي قادرة على إنتاج سموم مقاومة للحرارة حتى بعد إعادة التسخين.. "لا يتعلق الأمر فقط بالتسخين، بل بطريقة تخزين الطعام أيضًا، إذ إن ترك الطعام المطبوخ في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة يساعد على تكاثر البكتيريا".

رسالة سامنثا للجميع: "لا تستهينوا بإعادة تسخين الطعام"

وبعد تجاوز أزمتها الصحية، اختتمت سامانثا نورمان حديثها برسالة تحذيرية للجميع:

"مهما كان الطعام لذيذًا، تأكدوا من إعادة تسخينه بشكل صحيح؛ فقد تكون النتائج أخطر مما تتخيلون".