وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لخوض مباراة طلائع الجيش في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حافلة الزمالك تصل ستاد الكلية الحربية استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري



وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء، استعدادًا للقاء المرتقب أمام طلائع الجيش.



وكان السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك ألقى محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها التعليمات الفنية الأخيرة قبل مواجهة الطلائع.



ويحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره طلائع الجيش، اليوم الثلاثاء باستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.