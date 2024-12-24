عاجل - فضل الدعاء في أوقات المطر

شهدت محافظات مصر عدم الاستقرار في حالة الطقس خلال الفترة الحالية، لذلك يلجأ الكثير من المسلمين للدعاء أثناء نزول المطر من السماء، ومن أبرز أدعية مستجابة ومستحبة وقت نزول المطر تعرض البلاد لموجة خفيفة تصل لليوم، مؤكدًا هيئة الأرصاد الجوية.

كيفية الدعاء عند نزول المطر:

1. استحضار النية واليقين:

قبل الدعاء، اجعل نيتك خالصة لله تعالى.

تيقن بأن الله يسمع دعاءك وسيجيبك بما فيه الخير.

2. البدء بحمد الله والثناء عليه:

ابدأ دعاءك بذكر الله وحمده، مثل قول: "الحمد لله على نعمائه، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم".

3. الصلاة على النبي ﷺ:

بعد حمد الله، صلِّ على النبي ﷺ، كأن تقول: "اللهم صلِّ وسلم على نبينا محمد".

4. الدعاء بالأدعية المأثورة:

أثناء المطر، يمكن الدعاء بالأدعية التي وردت عن النبي ﷺ، مثل: "اللهم صيبًا نافعًا" . "اللهم اجعلها سقيا رحمة، لا سقيا عذاب" . "اللهم حوالينا لا علينا، على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر" (إذا كان المطر غزيرًا).



5. الإكثار من الدعاء الشخصي:

بعد الأدعية المأثورة، يمكنك الدعاء بما يجول في خاطرك لحاجاتك الخاصة، كأن تقول: "اللهم ارزقني رزقًا طيبًا وبارك لي فيه" . "اللهم اغفر لي وارزقني الخير في الدنيا والآخرة" .



6. الدعاء للمسلمين:

ادعُ لأهل بلدك والمسلمين عمومًا بالخير والبركة: "اللهم أغثنا وأغث المسلمين، وارفع عنا البلاء، وارزقنا من فضلك" .



7. الدعاء بعد انتهاء المطر:

بعد انتهاء المطر، قل: "مطرنا بفضل الله ورحمته" (رواه البخاري).



آداب الدعاء وقت المطر:

اغتنم وقت نزول المطر لأنه من أوقات الإجابة.

توجه إلى القبلة إن أمكن.

ارفع يديك للدعاء.

تجنب الدعاء على أحد أو طلب ما فيه شر.

كن موقنًا بأن الله سيستجيب، ولكن بما فيه خير لك.

ختام الدعاء:

اختم دعاءك بالصلاة على النبي ﷺ مجددًا، وقل: "اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين" .

. واذكر: "سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك".

الدعاء وقت المطر هو لحظة رحمة، فاستغلها بصدق وأمل، واسأل الله كل ما ترغب به، فإن خزائنه لا تنفد.