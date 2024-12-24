فوز الإعلاميين وبشتيل وكاسكادا بمجموعة الجيزة بدوري القسم الثالث

فوز الإعلاميين وبشتيل وكاسكادا بمجموعة الجيزة بدوري القسم الثالث

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أسفرت نتائج منافسات الإسبوع الثانية عشر للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزة من دورى القسم الثالث عن فوز فريق كاسكادا بقيادة عمرو الدالي على على فريق اوسيم  بقيادة  عبد الرحيم حسان بهدف دون رد سجله محمد خميس.

 

-  فوز فريق الاعلاميين متصدر المجموعه بقيادة اشرف ابو رجيلة على فريق أطفيح  بقيادة هيثم هاشم بهدفين مقابل هدف

- تعادل فريق اورانج  بقيادة أحمد بكري مع ابو النمرس بقيادة احمد غالي  بهدفين لكل منهما

-  فوز فريق الصيد بقيادة طارق حسن علي فريق شبرامنت بقيادة هادي المصري بثلاثية نظيفة.

- فوز فريق بشتيل بقيادة ياسر راشد علي فريق كرداسة  بقيادة  تامر فراج بهدف دون رد.
 

-فوز حلوان العام بقيادة محمد صفوت كشري على فريق حدائق الاهرام بقياده محمود نصر بهدفين مقابل هدف.

- فوز فريق منشية بقيادة عادل رجب على فريق إمبابة بقيادة موسى عباس بهدف دون رد.

- فوز فريق المعادي واليخت بقيادة احمد الجداوي على فريق الطائرات بقيادة  محمد  رمضان الصغير بهدفين مقابل هدف.

- تعادل فريق تورانج  بقيادة أحمد بكري مع ابو النمرس بقيادة أحمد غالي بهدفين لكل منهما

ترتيب المجموعة 
1- الاعلاميين32نقطة 
2-بشتيل 29 نقطة
3-كاسكادا28نقطة 
4- حدائق الاهرام23 نقطة 
5-  حلوان العام21 نقطة
6-أورانج 20 نقطة
7-منشيه ناصر 19 نقطة
8-ابو النمرس17 نقطة 
9-- كرداسة 15 نقطة  
10- المعادي واليخت 15 نقطة 
11- الصيد 11 نقطة 
12-اوسيم 9 نقاط
13- الطائرات 7 نقاط 
14- إمبابة6نقاط
15- شبرامنت 6 نقاط 
16- اطفيح 5 نقاط

الصف أورانج مظاليم المظاليم بحري
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