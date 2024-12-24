مدير تعليم الفيوم يشهد حفل تكريم طلاب مدارس التعليم الفني

نظمت مديرية التربية والتعليم (التعليم الفني - مركز التطوير التكنولوجي) حفل تكريم الطلاب المشاركين في المسابقة الدولية أيسف للعلوم والهندسة بالفيوم ISEF2025.

وذلك بحضور الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم،

والأستاذة ريحاب عريق، وكيل المديرية، والأستاذ عيسي عثمان، نقيب معلمى الفيوم، والأستاذ محمد عبدالسلام، مدير عام التعليم الفني، والأستاذ محمد فاروق،مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية، والأستاذ عصام الدين نعيمي، مدير إدارة سنورس التعليمية، ومديري إدارات التعليم الفني بالمديرية،والمهندس محمد مصطفى، مدير مركز ساوند للكمبيوتر بالفيوم. ومسئولى العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

أكد وكيل الوزارة على، أهمية البحث العلمي للباحث، حيث يفتح البحث العلمي آفاقًا معرفيةً جديدةً أمام الباحث ممّا يُساهم في تحسين مهاراته الفكرية والثقافية والاجتماعية، كما يُتيح له فرصة الحصول على الدرجات العلمية، إلى جانب تمكينه من العمل مع مجموعة من الأشخاص ذوي الخبرة والاستفادة من خبرتهم وآرائهم حول المشروع البحثي، والتي تُعزّز قدرته التنافسية على مستوى الجمهورية، وحصوله على مركز متقدم على مستوى الجمهورية في هذه المسابقة الدولية الهامة، كما يساعد البحث العلمي، الطالب على رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع ممّا يُساهم في تطويره، ونمو المجتمع اقتصاديًا ممّا يُحقّق رفاهية أفراده.

كما أشار إلى دعم المديرية والإدارات التعليمية للأفكار والمشروعات البحثية والعلمية، لجميع الطلاب، مشيرًا إلى دور المعلمين والمشرفين فى الإعداد والإشراف على الأفكار البحثية، ودعم الطلاب أثناء إعداد المشروع ومكوناته حتى يظهر بأفضل صورة ممكنه

كما تقدم بالشكر لفريق الإعداد والتحكيم والإشراف والمعلمين، ونقابة معلمى الفيوم، لدعمهم للطلاب الموهوبين ودعمهم لإعداد بحوثهم ومشروعاتهم البحثية المميزة

جدير بالذكر، تم تنفيذ مسابقة أيسف للعلوم والهندسة على أعلى مستوى بمحافظة الفيوم، حيث تم إعدد وتنفيذ 751 ورشة عمل بحث علمي للطلاب والمعلمين بجميع المدارس على مستوى المحافظة، بإجمالي عدد 24839 متدرب من الطلاب والمعلمين، منذ بدء فعاليات المسابقة حتى إقامة المعرض المحلي بجامعة الفيوم. كما تم تنفيذ عدد 34 ورشة عمل إعداد مدرب، وتشمل 346 مدرب بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، حيث تم إعداد 63 معرض مدرسي لجميع الطلاب المتقدمين لعدد 638 مشروع بحثي وبمشاركة عدد 1013 طالب وطالبة، وكذلك إعداد 12 معرض قبل تمهيدي لجميع الطلاب المصعدين من المعارض المدرسية لعدد 452 مشروع بحثي وبمشاركة عدد 702 طالب وطالبة.

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