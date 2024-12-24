عاجل - دعاء المطر.. أدعية مميزة لجلب البركة

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دعاء المطر
دعاء المطر

زادت عمليات البحث عن دعاء المطر في رمضان، نظرًا للأجواء المتقلبة التي شهدتها المحافظات المصرية في الساعات القليلة الماضية، ينبغي على كل مسلم أن يدرك أوقات الاستجابة وقت نزول المطر، لأن المطر من أوقات إجابة الدعاء، وتكثر أيضا في شهر رمضان ساعات الاستجابة فهو شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران.

 

أدعية مميزة عند نزول المطر لجلب البركة:

1. أدعية مأثورة عن النبي ﷺ:

"اللهم صيبًا نافعًا"
(رواه البخاري) - دعاء موجز يطلب فيه المسلم أن يكون المطر نافعًا ومباركًا.

"اللهم اجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا بلاء، ولا هدم، ولا غرق"

  • دعاء يستحضر فيه الخير من المطر وتجنب الضرر.

"اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر"
(رواه البخاري ومسلم) - دعاء عند الخوف من شدة المطر.

 

2. أدعية لجلب البركة والخير:

"اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا، هنيئًا مريئًا، غدقًا مجلّلًا، نافعًا غير ضار، عاجلًا غير آجل"

  • دعاء شامل لطلب الغيث النافع دون ضرر.

"اللهم بارك لنا فيما أنزلت، وانفعنا بما رزقت، وازرع لنا من بركات الأرض وثمارها"

"اللهم اجعل هذا المطر رزقًا لنا ولعبادك، وعمّ بنفعه البلاد والعباد"

 

3. أدعية عامة أثناء المطر:

"اللهم ارحمنا برحمتك، وأنزل علينا من بركات السماء، وأنبت لنا من بركات الأرض"

"يا الله، اجعل هذا المطر بشارة خير ورحمة، وأبعد عنا شر السيول والغرق"

"اللهم اجعلها أمطار خير وبركة، وأسعد بها القلوب، وأنبت بها الزرع، وأحيِ بها الأرض"

 

4. أدعية للاستغفار والتوبة أثناء المطر:

"اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واستر عيوبنا، وارزقنا من فضلك ورحمتك"

"اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين لنعمك، المستغفرين من ذنوبنا"

 

5. دعاء بعد انتهاء المطر:

"مطرنا بفضل الله ورحمته" (رواه البخاري) - شكر لله تعالى على هذه النعمة.

"اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، نسألك بركة هذا المطر ونفعه"

 

أهمية الدعاء وقت المطر:

  • المطر وقت تنزل فيه الرحمة، وهو من أوقات استجابة الدعاء.
  • الدعاء وقت المطر يُظهر التواضع أمام الله، وطلب الخير والنفع.
  • استغل هذه اللحظة بالإلحاح في الدعاء لنفسك وللأمة الإسلامية.

اجعل دعاءك صادقًا وخاشعًا، وتذكر أن المطر نعمة عظيمة تستحق الشكر والرجاء.

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