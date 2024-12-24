تحديث أندرويد Android 16 بالذكاء الاصطناعي.. الموعد وقائمة الهواتف الداعمة

تقدم كبير حققته شركة جوجل Google، بعد إطلاق النسخة التجريبية من تحديث أندرويد Android 16 المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، للهواتف المحمولة، قبل أشهر من الجدول الزمني المعتاد، إذ يمثل هذا التحديث قفزة نوعية بفضل التوجه الجديد لجوجل نحو تسريع الابتكار في التطبيقات والأجهزة، وفقا لموقع "أندرويد" الرسمي.

تحديث أندرويد Android 16

الإصدار الرئيسي من تحديث أندرويد Android 16، سيتم إطلاقه لجميع المستخدمين خلال الفترة المقبلة، إذ تقتصر النسخة التجريبية الآن على المطورين، لإضافة بعض التحديثات الرئيسية والميزات الجديدة والتغييرات المحتملة التي قد تؤثر على التطبيقات في حالة معاينة المطورين "Developer Preview".

وبحسب الموقع الرسمي لموقع أندرويد، فإن جوجل أصدرت Android 16 Developer Preview 1 في نوفمبر الماضي، وAndroid 16 Developer Preview 2 في ديسمبر الجاري، للمطورين، لكن سيجرى إطلاق تحديث أندرويد Android 16 لجميع المستخدمين خلال عام 2025.

مميزات تحديث أندرويد Android 16

وذكرت شركة جوجل، في بيان رسمي، أنه يجب عليك التحقق من أن جهازك يدعم تحدث أندرويد Android 16 من خلال التالي:

التحقق من توافق تحديث أندرويد Android 16 مع هاتفك عن طريق تمكين وضع المطور على الهاتف الخاص بك، ثم الانتقال إلى تطبيق الإعدادات، ابحث عن قسم حول الهاتف، ثم انقر بسرعة 7 مرات على الخيار الذي يوجد في أسفل الشاشة، ثم ارجع إلى الصفحة الأولى في تطبيق الإعدادات، وانقر على النظام، ثم مرر لأسفل وحدد خيارات المطور.

اهتم بعمل النسخ الاحتياطي للبيانات، باستخدام Google Drive أو أي تطبيق نسخ احتياطي تفضله، قبل تثبيت تحديث أندرويد Android 16.

عليك التسجيل في برنامج النسخة التجريبية عن طريق الذهاب إلى موقع Android Beta Program، ثم سجل الدخول باستخدام حساب جوجل الخاص بك، ابحث في جهازك عن القائمة، واختر خيار التسجيل.

لكي تنزل تحديث أندرويد Android 16، عليك التسجيل، وبعدها تتلقى إشعارا حول توفر التحديث، واختر الإعدادات، ثم النظام، ثم تحديث النظام.

ثبت التحديث من خلال الضغط على زر "تنزيل"، ثم اتبع التعليمات لإكمال عملية التثبيت، بعد الانتهاء من التنزيل، ستحتاج إلى إعادة تشغيل جهازك لتطبيق التحديث.

الهواتف المؤهلة لتحديث أندرويد Android 16

ويمكنك تنزيل وتحديث Android 16 عبر شبكة Wi-Fi لأجهزة Pixel التالية: