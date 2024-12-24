عاجل - ما هو دعاء المطر؟

الدعاءَ عند نزول المطر من الأوقات التي يُستحب ويُستَجَاب فيها الدعاء، لأنَّها أوقات منة وفضل ولطف ورحمة من الله على عباده كما دَلَّت على ذلك السنة النبوية المشرفة.

أكدت دار الإفتاء، أنه ورد عن السيدة عائشة- رضي الله عنها- أن النبي صل ٱللهُ عليه وعلى آله وسلم كان يقول عند نزول المطر: «اللهُم صيبا هنيئا»، رواه أبوداود في السنن، وفي لفظ آخر رواه البخاري «اللّهم صيبا نافعًا».



دعاء المطر

- اللهم صيبا هنيًئا وصيبًا نافعًا.

- اللهم كما غسلت الأرض بالمطراغسل ذنوبنا بعفوك.

- اللهم اغسل قلوبنا من كل هم وضيق.

- اللهم صيبا نافعا.

دعاء المطر والرعد

كما قالت دارالإفتاء أنه عند حدوث أمطار رعدية يجب ألا يتبع المرء البرق بنظره وأن يردد الأدعية التالية:

- اللهم لا تقتلنا بغضبك.

- اللهم لا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك.

- سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة منْ خيفته.

دعاء قصير للمطر

- سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.

- رب اغفر لي وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم.

- أعوذ بك ربي من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل.

- اللهم أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات.

- رب اعف عني وعافني واهدني إلى الصراط المستقيم.

- أعوذ بك ربي من الهم والحزن، والعجز والكسل.

- اللهم أعوذ بك ربي من شرور ما عملت، وشر ما لم أعمل.

- اللهم أعوذ بك ربي من زوال نعمتك، وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك.

-اللهم أعوذ بك ربي من شر سمعي وبصري وشر لساني وشر قلبي.