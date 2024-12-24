عاجل - "يدويا وإلكترونيا".. طرق توفرها "السكك الحديدية" لحجز تذاكر القطارات

حرصًا من الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تحسين خدماتها لجمهور الركاب وتوفير تجربة سفر ميسرة وآمنة، أعلنت الهيئة إتاحة عدد من الوسائل المتنوعة لحجز تذاكر القطارات ودفع قيمتها، تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الهيئة لتقليل التكدس أمام شبابيك التذاكر بالمحطات وتلبية احتياجات المسافرين.

نوافذ التذاكر في المحطات

كما يمكن لجميع الركاب شراء التذاكر بشكل مباشر من نوافذ التذاكر المنتشرة بجميع محطات الهيئة، تعد هذه الطريقة التقليدية متاحة للجميع وتوفر خيارات متنوعة لجميع فئات القطارات.

مكاتب المدينة

وللتخفيف من الازدحام داخل المحطات، توفر الهيئة مكاتب حجز التذاكر في أماكن خارجية بالمدن الرئيسية، هذه المكاتب تتيح الحجز بسهولة ودون الحاجة للتوجه إلى المحطة.

الموقع الإلكتروني للهيئة

ويمكن للمسافرين حجز تذاكرهم من خلال الموقع الرسمي للهيئة عبر الإنترنت، يتيح الموقع إمكانية اختيار مواعيد السفر ونوع القطار والمقاعد بسهولة، يمكن الوصول إلى الموقع من خلال الضغط على رابط الحجز الإلكتروني. واتباع مجموعة من الخطوات للحجز.

تطبيق الهاتف المحمول

ولمن يفضلون استخدام التكنولوجيا الحديثة، تقدم الهيئة تطبيقًا رسميًا تحت اسم Egyptian National Railways، ويحتوي على العديد من المميزات أهمها:

حجز التذاكر للقطارات المختلفة «مميزة، مكيفة، VIP».

اختيار المقاعد بشكل مباشر.

دفع قيمة التذاكر عبر وسائل الدفع الإلكترونية المتنوعة.

استعراض مواعيد القطارات وخطوط السير بسهولة.

التطبيق متاح على متجري Google Play وApp Store، ويمكن تحميله مجانًا.

ماكينات الخدمة الذاتية

وأطلقت الهيئة في بعض المحطات الكبرى ماكينات حجز تذاكر ذاتية تعمل بطريقة إلكترونية، تتيح للمسافرين الحجز مباشرة ودفع قيمة التذكرة باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني.

إرشادات للمسافرين