وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال يلتقي وفدًا دبلوماسيًا بإيطاليا

أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" بأن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال أسعد الشيباني التقى اليوم الثلاثاء وفدا من الخارجية الإيطالية.

فقد التقى وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة الانتقالية أسعد الشيباني في دمشق بوفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية الإيطالية، حيث جرى النقاش حول مستقبل سوريا وسبل التعاون بين البلدين، وفق "سانا".

وأكد الوفد الإيطالي دعم حكومته للإدارة الجديدة واستمرار عملها في سوريا، حسب الوكالة.

جدير بالذكر أن وفودا عربية وأجنبية رفيعة المستوى، قامت بزيارات إلى دمشق لعقد مباحثات مع الإدارة الجديدة، بعد نحو أسبوعين من سقوط نظام بشار الأسد.

وكان قد زار وفد أمريكي رفيع المستوى دمشق يوم الجمعة، وجلس مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، حيث رأت ‏مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربرا ليف، أن الشرع "براغماتي"، موضحة أن واشنطن تنظر في أمر العقوبات المفروضة على سوريا.

وأعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستلغي المكافأة البالغة 10 ملايين دولار والتي عرضتها سابقا مقابل معلومات عن زعيم "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع وذلك بعد الاتصالات الأخيرة في دمشق.